Войти
Lenta.ru

Озвучена плата Европы на запуск спутников Galileo на ракетах Falcon 9

92
0
0
Центр управления глобальной навигационной системы Galileo
Центр управления глобальной навигационной системы Galileo.
Источник изображения: © German Aerospace Center DLR/CC BY-SA 2.0/Flickr

Европейская комиссия (ЕК) выделит Европейскому космическому агентству (ЕКА) 180 миллионов евро, которые пойдут на оплату компании SpaceX двух запусков ракеты Falcon 9 с четырьмя спутниками навигационной системы Galileo, заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. Об этом сообщает SpaceNews.

По его словам, первый пуск ракеты с двумя спутниками состоится в апреле 2024 года, второй — в июле. Бретон заявил, что в настоящее время ЕК и SpaceX завершают обсуждение деталей договора. Препятствием к финализации соглашения называется согласование условий безопасности для защиты чувствительных технологий, используемых на европейских навигационных космических аппаратах.

Также Бретон озвучил свое недовольство по поводу того, что европейская аэрокосмическая отрасль не смогла своевременно предоставить ракету для запуска спутников, в результате чего Европе пришлось обратиться к зарубежной стороне, тем самым поддерживая своего потенциального конкурента.

Ранее французское издание Les Echos сообщило, что профильные министры входящих в Европейское космическое агентство (ЕКА) государств договорились просубсидировать запуски перспективной ракеты Ariane 6 на сумму от 290 до 340 миллионов евро.

В октябре газета The Wall Street Journal написала, что американская компания SpaceX и ЕКА подписали соглашение о выводе на орбиту четырех спутников, которые станут частью европейской навигационной системы Galileo.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
ESA (ЕКА)
SpaceX
Проекты
Ariane РН
Falcon РН
Евросоюз
Похожие новости
04.03.2022
«Роскосмос» ответил на санкции ЕС и США
25.01.2022
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс. Что ждет космонавтику в 2022 году?
22.02.2019
SpaceX обвинила Arianespace в недобросовестной конкуренции
01.08.2017
Вверх-вниз
05.04.2017
Многоразовый космос: российские наработки и китайские амбиции
24.12.2015
Космос становится по-настоящему многоразовым
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.11 01:34
  • 2
Rheinmetall вскоре начнет поставки Киеву 100 тыс. 120-миллиметровых минометных боеприпасов
  • 09.11 01:11
  • 1
Новая артсистема даст России огневое превосходство над ВСУ
  • 09.11 00:55
  • 1
Ловкий винт: модернизированный Ми-26 испытан в боевых полетах в зоне СВО
  • 09.11 00:40
  • 1
Посольство РФ: США придется взять ответственность за жертвы атак ВСУ американским оружием
  • 09.11 00:34
  • 1
США заявили, что Запад изучает возможные способы компенсаций Украине за счет активов РФ
  • 09.11 00:18
  • 2
США согласились помочь Армении построить «новую и современную» армию
  • 09.11 00:05
  • 3
"Впервые за всю историю". Патрушев заявил, что Россия опередила конкурентов в ядерном оружии
  • 09.11 00:00
  • 2
России нужны те, кто может прогнозировать ситуацию в мире, заявил Нарышкин
  • 08.11 23:57
  • 2
Как Россия обезопасит свои лучшие корветы от атак ВСУ
  • 08.11 23:17
  • 56618
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.11 21:20
  • 242
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.11 20:01
  • 2
Летающий крейсер Су-34
  • 08.11 19:11
  • 1
Польский генерал: цели Украины изначально были недостижимы
  • 08.11 12:25
  • 1
Ресурсы противника публикуют фото, утверждающие, что на них якобы российский МРК «Аскольд» после прилёта ракеты SCALP в Керчи
  • 08.11 11:43
  • 2663
Как насчёт юмористического раздела?