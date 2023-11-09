Центр военно-спортивной подготовки в Ставрополе в 2024 году удвоит набор

Также в учреждении начнут готовить снайперов

СТАВРОПОЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Ставропольский центр военно-спортивной подготовки в 2024 году обучит более 1,5 тыс. человек - вдвое больше, чем в 2023-м. Также в учреждении начнут готовить снайперов, сообщил директор центра Александр Поликарпов.

"В 2023 году доведено госзадание на подготовку 692 граждан по трем программам обучения: основы военной службы, военно-спортивная подготовка и оператор беспилотных летательных аппаратов. <...> В 2024 году центром запланирована подготовка 1 530 граждан. Добавим новую программу подготовки - снайпер стрелкового подразделения", - сказал он на публичных бюджетных слушаниях.

Региональный центр военно-спортивной подготовки появился в Ставрополе в мае 2023 года. Он включает в себя здание площадью 4 тыс. кв. м, стрелковые галереи, интерактивный тир, полосы препятствий, учебные классы, помещения для проживания, питания и так далее.

Ежедневно центр может принимать 100 человек, в том числе 60 человек с круглосуточным проживанием. В 2023 году на центр выделили более 152 млн рублей из краевого бюджета, в 2024-м планируется направить почти 116 млн.

В центре проходят подготовку выпускники школ, студенты высших учебных заведений, граждане, пребывающие в запасе и те, кто решил поступить на военную службу. По результатам голосования жителей края центру присвоили имя Героя России Никиты Гусева, который погиб во время специальной военной операции.