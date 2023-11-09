Правительство Словакии заблокировало пакет военной помощи Украине на €40,3 млн

Глава кабмина страны Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет более посылать Киеву в дар военную помощь со складов национальных ВС

БРАТИСЛАВА, 8 ноября. /ТАСС/. Правительство Словакии заблокировало выделение Украине нового пакета военной помощи республикой на €40,3 млн. Об этом сообщил новостной портал pravda.sk.

Предложение передать Украине оружие и боеприпасы направило в кабмин бывшее руководство словацкого министерства обороны. В республике 30 сентября состоялись парламентские выборы, по итогам которых был сформирован кабмин во главе с лидером партии "Направление - социальная демократия" Робертом Фицо. Прежнее руководство Минобороны было отправлено в отставку.

Фицо заявил, что страна не будет более посылать Киеву в дар военную помощь со складов национальных ВС. При этом власти не будут блокировать коммерческие поставки оружия и боеприпасов на Украину.