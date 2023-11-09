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ТАСС

Украинские солдаты начали обучение в Испании использованию ЗРК Hawk

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ПВО MIM-23 Hawk
ПВО MIM-23 Hawk.
Источник изображения: HUM Images/ Universal Images Group via Getty Images

Испания уже обучила на своей территории свыше 2 тыс. солдат Украины

МАДРИД, 8 ноября. /ТАСС/. Несколько десятков украинских военных приступили к обучению использованию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Hawk в Испании. Об этом говорится в пресс-релизе Генштаба королевства.

По его информации, "контингент украинских военных приступил к обучению использованию зенитной ракеты Hawk в рамках деятельности Европейской миссии военной помощи Украине". Отмечается, что военные "приобретут необходимые навыки и знания по эксплуатации зенитной системы Hawk посредством интенсивной программы обучения и подготовки".

Испания уже обучила на территории королевства более 2 тыс. солдат Украины и ожидает, что сможет довести этот показатель до 4 тыс. человек. Кроме того, Мадрид собирался передать Киеву шесть систем противовоздушной обороны Hawk. 

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Страны
Испания
Украина
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