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Техкульт

Руководство Китая поставило промышленности задачу наладить массовое производство андроидов к 2025 году

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Андроид

Как сообщает издание South China Morning Post, Правительство КНР поставило задачу наладить в предельно короткие сроки — а именно, к 2025 году — серийное производство человекоподобных роботов, а к 2027 году занять лидирующее положение в мире в этой области. Подтверждением тому — рекомендации Министерства промышленности и информационных технологий Китая, обращенные к производственному сектору.

Боевые ударные роботы различных классов прочно «вписались» в панораму современных войн. Между лидерами в области робототехники — США и Китаем с переменным успехом идет жесткая борьба за мировое первенство в этой сфере. Что же касается солдат-андроидов, то здесь преимущество пока на стороне США. О замене «живых» солдат на роботов в армии США заговорили еще 10 лет назад, поскольку стало очевидным, что посылать в пекло сражений машины гораздо выгодней, чем жертвовать личным составом. Спрос на боевых андроидов постоянно растет, однако американские производители все еще не готовы удовлетворить запросы военных. Наибольших успехов в этом направлении достигла, пожалуй, Boston Dynamics, но ее усилий явно недостаточно. В отличие от своих продвинутых американских визави, в Китае считают, что серийное производство человекоподобных роботов должно сопровождаться их «значительным усовершенствованием» в рамках надежной и безопасной системы промышленной кооперации и соблюдения экологических требований, что в итоге обеспечит их конкурентоспособность на мировом рынке.

Александр Агеев

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Компании
Boston Dynamics
Проекты
ИТ
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