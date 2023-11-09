Американцы о давлении Вашингтона на Киев: Зеленский сильно погрустнел

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме. 21 сентября 2023 года.

Breitbart: США подталкивают Зеленского к переговорам с Россией

США подталкивают Украину к мирным переговорам с Россией, поскольку в администрации Байдена растет обеспокоенность боеспособностью ВСУ, пишет Breitbart. Читатели эту новость восприняли однозначно. "Теперь всем понятно, что Россия выигрывает", — написал один из комментаторов.

Несмотря на то, что подавляющее военное преимущество Москвы над Киевом с точки зрения живой силы было очевидным с самого начала конфликта (у России в три раза больше населения, чем у Украины), официальные лица в Соединенных Штатах, по-видимому, наконец осознали невозможность победы постсоветской Украины над силами Путина.

По данным NBC News со ссылкой на неназванного хорошо информированных действующего и бывшего высокопоставленных чиновников США, в прошлом месяце состоялись закулисные дискуссии с целью оказать давление на правительство Зеленского, чтобы оно вступило в мирные переговоры с Кремлем, поскольку в администрации Байдена растет обеспокоенность касательно способности Украины обеспечивать эффективность ее боевых сил на поле боя.

"Человеческие ресурсы Украины сейчас находятся на первом месте среди предметов обеспокоенности администрации", — сказал новостному изданию один американский чиновник. Он объяснил, что даже если администрация Байдена могла бы поставить Киеву дополнительное вооружение, "если у украинцев не будет достаточных сил для его использования, эти поставки не помогут". "Это не принесет Украине пользы". По имеющимся оценкам, с момента начала российской спецоперации в прошлом году Украина потеряла более 200 тысяч человек.

Тем не менее президент Байден продолжает подталкивать Конгресс к утверждению дополнительной помощи Украине на сумму 61,4 миллиарда долларов в дополнение к уже выделенным 113 миллиардам. Белый дом попытался связать этот транш с экстренной военной помощью Израилю, стремясь оказать давление на некоторых республиканцев, чтобы они отказались от своего несогласия с последним пакетом финансирования Киева.

Некогда распиаренное украинское "весеннее контрнаступление" по большому счету не смогло отбросить российские войска с их хорошо укрепленных оборонительных позиций на востоке страны, а зимние погодные условия осложнят дальнейшие боевые действия. Поэтому американские военные чиновники, как сообщается, заявили, что у Киева есть время только до конца года, чтобы добиться каких-то успехов, прежде чем к Зеленскому будут предъявлены серьезные требования о начале мирных переговоров с Москвой.

Украинский президент утверждал, что он даже не подумает о том, чтобы вести мирные переговоры с Путиным, кроме как при условии, что будут восстановлены границы Украины, существовавшие до 1991 года. Но это означает, что России придется покинуть свои позиции на Донбассе, а также уйти из Крыма, который Путин присоединил в 2014 году.

Для Кремля это условие, судя по всему, является абсолютно неприемлемым, учитывая стратегическую важность того, что в Крыму находится единственный незамерзающий российский порт из имеющихся под контролем у России и, следовательно, полуостров имеет решающее значение для международных перевозок ресурсов, особенно экспорта нефти и природного газа, которые служат основой российской экономики.

Однако, если Соединенные Штаты пригрозят отрезать миллиарды, направляемые на поддержку своей прокси-войны против России, это, скорее всего, вынудит Зеленского сесть за стол переговоров. Еще неизвестно, согласится ли украинский лидер уступить территории Путину или, что еще более критично, откажется ли он от стремления присоединиться к возглавляемому Америкой военному альянсу НАТО (еще одна красная линия для Москвы). Пока Белый дом отказывается подтвердить, что он настаивает на мирных переговорах.

Сообщения о склонности Белого дома Байдена, наконец, настаивать на мирном процессе, появилось после более чем полутора лет интенсивных боевых действий, которые не только разрушили большие участки инфраструктуры и города по всей Украине, но также привели к огромному числу погибших с обеих сторон. По данным NBC, некоторые американские военные чиновники начали использовать фразу "тупиковая ситуация" для описания хода украинского конфликта

Критики задаются вопросом, почему президент Байден отказался попытаться прийти к мирному соглашению в прошлом году, учитывая, что миллиарды долларов американских налогоплательщиков, отправленные Киеву с февраля прошлого года, не смогли помешать России взять под свой контроль большие территории Украины.

А тем временем правительство Зеленского подвергается все большей критике из-за растущих коррупционных скандалов. На прошлой неделе неназванный высокопоставленный украинский чиновник заявил журналу Time, что люди "воруют так, как будто завтра для них уже не наступит", что привело к тому, что республиканцы в Вашингтоне усомнились в правильности отправки большего количества денег Украине.

Утрату большей части человеческих и материальных ресурсов, уже затраченных западными союзниками, вероятно, можно было предотвратить. Бывший канцлер Германии и доверенное лицо Владимира Путина Герхард Шредер сообщил в октябре, что администрация Байдена оказала на Киев давление, чтобы тот отказался от преждевременных мирных переговоров с Москвой в прошлом году.

"Единственные люди, которые могли добиться урегулирования украинского конфликта, — это американцы, — заявил бывший немецкий канцлер. — На мирных переговорах в марте 2022 года в Стамбуле... украинцы не пошли на мир, потому что им не разрешили сделать этого. Им приходилось сначала спрашивать американцев обо всем, что они обсуждали".

Комментарии читателей

sparrow-hawk

Зеленский УЖЕ проводил мирные переговоры с Путиным, через месяц после начала конфликта. Переговоры начались в Белоруссии и завершились в Стамбуле (Турция) при посредничестве президента Эрдогана.

РОССИЯ И УКРАИНА ПРИШЛИ К СОГЛАШЕНИЮ, которое остановило бы военный конфликт, разрешило бы давние обеспокоенности России и ОСТАВИЛО УКРАИНУ В ПОКОЕ. Более того, соглашение, парафированное обеими сторонами, было поддержано Францией и Германией.

Но США саботировали соглашение сразу же после его подписания, поскольку оно не соответствовало их плану — "разрушить экономику России" с помощью блицкрига санкций и использовать Украину в качестве марионетки для "нанесения унизительного военного поражения России".

Поэтому через два дня "мальчик на побегушках" Америки Борис Джонсон прилетел в Киев для "переговоров" с Зеленским, и он вышел из Стамбульского соглашения.

Только подумайте обо всех этих сотнях тысячах погибших солдатах и скорбящих о них семьях! И все это из-за безумной одержимости Америки очередной "сменой режима", на этот раз в той самой стране, которая нанесла унижение Наполеону и нацистской Германии.

Теперь Россия наносит унижение НАТО, Америке и Британии со всем их "чудо-оружием"!

Constantine XI

Что-то Зеленский сильно погрустнел. Видимо, понимает, что потоки денег заканчиваются!

Lacey

Транснациональные элиты и глобалисты остановили последние мирные переговоры между Россией и Украиной. И великое множество людей погибло напрасно, потому что Байден и глобалисты думали, что смогут захватить мир, избавившись от Путина и России.

Pale Writer

Тут нечего сказать... может быть, всего два утверждения:

1) Украина – это вчерашний кризис. Теперь все позади, как и наша поддержка. Украина теперь сама по себе, халявы из США больше нет.

2) Сам Зеленский... не может бежать в США, у него не будет никакой защиты за рубежом. Он сейчас тоже сам по себе.

StoneHendge

"Малыш Z" больше не нужен своим кукловодам.

Поэтому следующим актом этой пьесы будет его удаление Центральным разведывательным управлением!

oriana_italy

Плохие времена для Зели: арестовали бывшего заместителя министра обороны Украины Шаповалова за... коррупцию.

"Он вступил в сговор со своими подчиненными с целью приобретения некачественной военной формы у частной компании почти на 25 миллионов евро, однако военные Вооруженных Сил Украины не могут применять эту форму, так как она непригодна для использования в холодное время года в условиях интенсивных военных действий",

А первая продажная фигура Зеля при этом неприкосновенна!

J W S

Потенциальная коррупция в связи с послевоенной гуманитарной и восстановительной помощью из США и ЕС является мощным стимулом для друзей Зеленского и украинских олигархов как можно скорее положить конец конфликту путем мирного урегулирования. Если они будут сейчас ждать слишком долго, общественная поддержка послевоенной помощи Украине в США и ЕС начнет исчезать.

oriana_italy

"Если Россия убьет всех нас, они нападут на страны НАТО, а вы отправите своих сыновей и дочерей воевать", — сказал Зеленский в интервью NBC.

Когда же этот Зеля завяжет со своим кокаином....

Frank the Tank

Теперь всем понятно, что Россия выигрывает в этом военном конфликте. О чем я всегда и говорил!

Ivor Haddenuff

Я бы сказал, что большинство американцев в последнее время лишь мимолетно интересуются тем, что происходит на Украине. Это так далеко от их повседневной жизни по сравнению хотя бы с быстрым ростом налогов.

Surfinnonreality

Большинство американцев больше не поддерживают Украину. А я как раз американец. И сегодня вечером я больше расстроен тем, что в моей пицце не было дополнительной порции сыра, который я заказал, чем тем, что Украину сотрут с карты мира.

oriana_italy

Где вы живете, на какой планете? В УкрРейхе невероятная мафия, все коррумпированные, появились новые олигархи, что украли миллиарды из Америки и Европы. И первый среди них - Зеля, миллиардер с несколькими особняками, с несколькими оффшорными счетами. А вы что-то болтаете про Россию? Эти украинские миллиардеры неприлично богаты, они могут позволить себе всё. Это все деньги, отобранные у Запада. Вы что, слепые?

Surfinnonreality

Совсем скоро из Зеленского сделают козла отпущения!

Phaeton

США не нужно ДАВИТЬ на киевский режим, чтобы он что-то сделал.

Они могут просто приказать Зеле.

Но дело вот в чем... О каких мирных переговорах вы говорите?

Приемлемой является только безоговорочная капитуляция киевского режима.

Только это приведет к миру.

Scott G

Я уже много раз говорил, что сделает "Малыш Z".

Он сделает то же, что сделал афганский президент Ашраф Гани.

За пару дней до падения Кабула Гани загрузил в вертолет 160 миллионов долларов и вывез их из Афганистана.

Единственная разница, я думаю, в том, что "Малышу Z" понадобится военно-транспортный самолет "Геркулес C-130", чтобы вытащить с Украины все, что он у нас украл.

Paul Jackson

Ха-ха! Вот вам и все, этим придуркам, которые поддерживают "Малыша Z" и предсказывают его победу.

Вы можете отрицать реальность лишь до тех пор, пока она крепко не ударит вас по зубам.

Вопрос в том, будет ли Россия вообще готова к переговорам, особенно с учетом того, что Украина нарушала все предыдущие соглашения, или все же Москва будет настаивать на безоговорочной капитуляции Киева.

HetKlara

Байден хочет притвориться миротворцем, поскольку ему нужен успех перед выборами. После выборов они перезапустятся. Путин, возможно, сумасшедший, но не он совсем не дурак. Первым его условием будет: Зеленский должен уйти!

HaggardtheHorrible

Украина была вытеснена из поля зрения средств массовой информации уже задолго до возникновения нынешнего золотого прииска для американского военно-промышленного комплекса в Израиле. Было ясно, что в долгосрочной перспективе Украина не сможет победить. И недавние так называемые "патовые ситуации" и поражения только подтвердили это. Ситуация, конечно, ускорилась после зверств ХАМАС, благодаря которым ВПК США, финансируемый налогоплательщиками, получил новый источник сверхприбылей, из которого он может хорошо подпитаться.

Автор статьи: Курт Зундулка (Kurt Zundulka)