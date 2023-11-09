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ТАСС

Rheinmetall вскоре начнет поставки Киеву 100 тыс. 120-миллиметровых минометных боеприпасов

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

В концерне заявили, что поставки должны продлиться в течение следующих двух лет

БЕРЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. Германский оборонный концерн Rheinmetall в ближайшее время начнет поставки порядка 100 тыс. 120-миллиметровых минометных боеприпасов на Украину.

"Концерн Rheinmetall получил заказ от правительства Германии на поставку Украине около 100 тыс. минометных боеприпасов калибра 120 мм", - говорится в заявлении компании, опубликованном на ее сайте.

"Поставки должны начаться в ближайшее время и продлиться в течение следующих двух лет", - подчеркнули в Rheinmetall. Они будут осуществлены в рамках объявленного ранее властями ФРГ пакета помощи Украине в размере €400 млн.

Rheinmetall извлекает серьезную выгоду из конфликта на Украине и ожидает в ближайшие годы двузначный рост оборота. По данным газеты Die Welt, концерн в 2022 году получил на 18% больше заказов, чем годом ранее. В июне глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил в эфире телеканала ZDF, что его компания ожидает в текущем году получить заказы на рекордные €15-20 млрд. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Компании
Rheinmetall
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2 комментария
№1
09.11.2023 01:14
Цитата, q
Германский оборонный концерн Rheinmetall в ближайшее время начнет поставки порядка 100 тыс. 120-миллиметровых минометных боеприпасов на Украину.

Не пора ли нанести упреждающий удар по этому заводу тем же Калибром или Искандером?
Долго будем сопли жевать?
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№2
09.11.2023 01:34
Чинуши ЕС недавно заявили, что из-за взрыва Северного потока Ес был нанесен ущерб на 600 ярдов долларов, ибо переплачивать приходится.
Тобишь Путин 20 лет субсидировал немецкую и прочую промышленность
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