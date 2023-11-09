Норвегия намерена увеличить темпы производства боеприпасов

ЦАМТО, 8 ноября. Как сообщило Минобороны Норвегии, правительство страны приняло решение о присоединении к европейской программе ASAP (Act in Support of Ammunition Production) и внесении в качестве доли для ее реализации 190 млн. норвежских крон (около 16 млн. евро).

Кроме того, правительство зарезервировало до 500 млн. норвежских крон (42 млн. евро), которые могут быть предоставлены компаниям, обратившимся за поддержкой в рамках программы ASAP и желающим расширить свои производственные мощности в Норвегии.

Это касается и норвежской компании Nammo, которая недавно заявила о намерении расширить производство как в Норвегии, так и в других странах, в которых она работает.

Как заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, за последний год было заключено несколько крупных контрактов с Nammo и внесены авансовые платежи для быстрого увеличения темпов производства. Тем не менее, помощь Украине "съедает" чрезвычайные запасы боеприпасов на Западе. С учетом оценок о длительном конфликте предполагается увеличить объемы и темпы их производства по всей Европе.

Акт поддержки производства боеприпасов ASAP (Act in Support of Ammunition Production) предполагает выделение на эти цели 500 млн. евро. Норвегия внесет около 190 млн. норвежских крон, чтобы норвежская промышленность могла подавать заявки на получение данных средств. Европейские оборонные компании, желающие расширить свои мощности, могут подать заявку в фонд на компенсацию до 45% инвестированных средств. Срок подачи заявок в ASAP истекает в середине декабря, а результаты ожидаются в феврале.