Ученые создают новую версию алгоритма, управляющего двигателями "Науки" на МКС

Исследователи хотят оптимизировать алгоритм таким образом, чтобы он одновременно обеспечивал передвижение и ориентацию станции в пространстве

ТАСС, 8 ноября. Российские ученые разрабатывают новую версию алгоритма управления двигателями модуля "Наука" на Международной космической станции (МКС), который позволит оптимизировать одновременное управление положением и ориентацией станции в космосе. Этот алгоритм будет также использоваться на модулях будущей Российской орбитальной станции (РОС), сообщил Центр научной коммуникации (ЦНК) МФТИ.

"Мы хотим модифицировать алгоритм, чтобы он не только решал задачу включения набора двигателей для формирования управляющих воздействий, но и чтобы у нас была возможность одновременно управлять ориентацией станции, отключая часть из работающих двигателей и решая при этом задачу оптимизации. Планируется, что новые версии алгоритма будут использоваться на перспективном транспортном корабле и на модулях Российской орбитальной станции", - пояснил доцент МФТИ Антон Сумароков, чьи слова приводит ЦНК МФТИ.

Сумароков и его коллеги по МФТИ, а также специалисты РКК "Энергия" недавно разработали алгоритм, который позволил России успешно вывести на орбиту и состыковать с МКС модуль "Наука" в июле 2021 года. Данный пакет программного обеспечения дал специалистам ЦУП возможность гибко управлять работой всех двигателей модуля и благодаря этому преодолеть проблемы с работой части из этих установок, которые возникли после вывода "Науки" на орбиту и уже после ее стыковки с МКС.

"Во время полета к МКС на модуле "Наука" произошел автоматический запрет работы почти трети всех двигателей. Но благодаря возможности алгоритма перераспределить нагрузку на другие двигатели модуль смог поддерживать нужную ориентацию в первые сутки полета", - пояснил Сумароков.

Новые версии этого алгоритма, как отмечает исследователь, будут способны решать более широкий спектр задач. В частности, обновленное ПО позволит одновременно управлять положением и ориентацией МКС и других орбитальных станций, а также новых типов транспортных кораблей, более экономично расходовать топливо и другие ресурсы, задействованные в работе космических двигательных установок.