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РИА Новости

Песков заверил журналистов, что слова Патрушева отражают позицию Кремля

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Фотохост-агентство "РИА Новости"

Песков: слова Патрушева отражают позицию Кремля, так как он является его частью

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отношении к словам Николая Патрушева о возросших рисках применения оружия массового поражения, напомнил, что он - секретарь Совета безопасности РФ, то есть часть Кремля.

Ранее Патрушев заявил, что деструктивные действия США повышают риск применения ядерного, химического и биологического оружия.

"Здесь не совсем корректный у вас вопрос - как в Кремле относятся к заявлению Патрушева ", - ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать это заявление.

Песков объяснил, что Патрушев - и есть часть Кремля.

"Дело в том, что Патрушев - секретарь Совета безопасности Российской Федерации. И, собственно, это и есть часть Кремля, того, что называется Кремлем. Поэтому это считается как заявление Кремля, конечно", - объяснил он.

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Страны
Россия
США
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
Ядерный щит
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