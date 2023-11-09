СБ Белоруссии: договор о гарантиях безопасности с Россией почти готов

Вольфович: договор о взаимных гарантиях безопасности с Россией практически готов

МИНСК, 8 ноя - РИА Новости. Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что договор о взаимных гарантиях безопасности с Россией практически готов, вскоре его представят на подпись президентам. Его слова приводит Sputnik Беларусь.

Данное заявление он сделал по итогам состоявшихся 8 ноября в Москве переговоров с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

"Мы сегодня провели встречу с нашим российским коллегой Николаем Патрушевым, где также затронули вопросы, связанные с безопасностью Союзного государства. Посмотрели вопросы о подготовке договора о гарантиях взаимной безопасности между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Договор практически готов, осталось слово за нашими внешнеполитическими ведомствами", - заявил Вольфович.

Политик предположил, что "в ближайшее время он будет представлен для подписания главам государств".