Newsweek: США начали бы спецоперацию при антиамериканском перевороте в Мексике

Россия отреагировала на попытки НАТО превратить Украину в военный форпост альянса так, как на ее месте поступила бы любая уважающая себя страна, пишет Newsweek. Например, в случае появления в Мексике правительства, которое бы стремилось создать военный союз с Китаем, США начали бы собственную военную операцию.

Борьба за деньги на зарубежные войны ставит президента Байдена в сложное положение.

Его решимость помогать и Украине, и Израилю наталкивается на усиливающееся сопротивление антивоенной фракции республиканцев, которые желают поддерживать только Израиль. Этой фракции во главе с новым спикером палаты представителей Майком Джонсоном удалось провести через палату законопроект, предусматривающий выделение 14 миллиардов долларов на войну Израиля с ХАМАС и ни единого цента на конфликт Украины с Россией.

Попытка разделить два конфликта может быть сорвана в сенате. Там не только демократы согласны с оценкой президента, который сказал: "Нападение на Израиль похоже на 20 месяцев военных действий, трагедии и жестокости, которые испытывает на себе народ Украины". Однако президент ошибается.

На самом деле, война в Газе и конфликт на Украине не похожи. Они сильно различаются между собой, как по стратегической значимости, так и по нравственному наполнению. Спикер Джонсон и скептически относящиеся к Украине республиканцы не очень толково объясняют, в чем различия, но инстинкты у них весьма здравые.

Для США конфликт на Украине – это военные действия по осознанному выбору, в значительной мере спровоцированные безрассудной американской политикой. Америке не нужно было осуществлять финансовое и символическое вмешательство во внутриукраинскую борьбу и выступать на стороне самой антироссийской фракции, как это сделала администрация Обамы во время событий на Майдане. Россия, которая сегодня далеко не такая слабая, как в 1990-е годы, громко жаловалась на американское вмешательство, а в 2014 году перешла от слов к делу и захватила Крым. Поскольку при президенте Байдене военное сотрудничество между НАТО и Украиной еще больше усилилось, Россия стала возражать еще активнее и резче. Но ее требования, как известно, были проигнорированы.

Таким образом, специальная военная операция и длящиеся уже 20 месяцев ужасные и жестокие боевые действия были вполне предсказуемыми и совершенно ненужными.

Представьте себе на минутку, что избранного президента Мексики смещают в результате переворота, поддержанного Китаем, а потом новый мексиканский режим начинает стремиться к созданию военного альянса с Пекином. Вашингтон отреагировал бы на это точно так же, как и Москва.

Мы могли поддержать Украину иначе, не раздражая русского медведя. Соединенные Штаты вполне могли сказать Киеву: "Мы желаем вам всего наилучшего, но вы сами являетесь гарантами собственной свободы". Украина пошла бы на диктуемые географией уступки, и сотни тысяч молодых украинцев и русских были бы сегодня живы и здоровы.

Поступи мы таким образом, и Россия, на себе испытавшая ужасы исламистского терроризма, не боялась бы, что США твердо настроены на смену режима в Москве. Она бы не чувствовала себя обязанной противодействовать Америке везде, где это возможно, прежде всего, на Ближнем и Дальнем Востоке.

Вооруженный конфликт на Украине – это яркий пример того, как Соединенные Штаты, а точнее, небольшая часть американской элиты, получающая выгоду от расширения НАТО, отправилась за границу в поисках проблем и получила их.

В то время как вооруженный конфликт на Украине не разгорелся бы без опрометчивого вмешательства США, на Ближнем Востоке все намного сложнее. Мои взгляды на израильско-палестинский конфликт сформировались отчасти во время двух визитов на Ближний Восток по линии организации "Церкви за мир на Ближнем Востоке", которые состоялись в 2006 и 2011 годах. Много лет я критиковал израильскую политику на Западном берегу и то, как определенные произраильские силы влияют на американскую внешнюю политику в этом регионе. У израильтян и у палестинцев имеются вполне обоснованные притязания на земли, мандат на которые у палестинцев истек. Сложившаяся на сегодня ситуация объясняется не какими-то абстрактными понятиями о справедливости, а тем обстоятельством, что Израиль давно уже сильнее в военном отношении.

Но на меня, как и на многих республиканцев и прочих западных интеллектуалов правого толка влияет еще что-то, когда мы выражаем поддержку Израилю. Это не христианский сионизм, пользующийся огромным влиянием на американском юге и в глубинке. Это ощущение того, что Израиль является неотъемлемой частью остатков общей западной цивилизации. Соединенные Штаты и в определенной степени Франция, Германия и Англия формировались под влиянием еврейских художников и интеллектуалов. У нас есть Фрейд со своими последователями, есть Маркс со своими сторонниками, есть бесчисленное множество блестящих еврейских писателей, есть Голливуд. Кто-то может закатить глаза, слушая рассказ о вкладе евреев, а кто-то может осудить последствия этого вклада. Но это значительная часть того, чем является Америка, и отрицать это – значит отрицать свою собственную национальную культуру.

Израиль – это часть Запада. С этим связаны его трудности на Ближнем Востоке. Но именно по этой причине в трудный момент Израиль поддержит большинство американцев.

Один такой пример мы увидели 7 октября. ХАМАС является террористической организацией. Неясно, знает ли Израиль, как можно результативно ликвидировать это движение, и хватит ли ему силы воли для ведения войны в городских условиях и в тоннелях. Однако понятно, что любая страна должна отвечать жестко и решительно, если какая-то группировка варварски уничтожит 1400 ее граждан, в основном безоружных мирных людей. Не совсем понятно, что должен сделать Израиль для "восстановления сдерживания", но разумно предположить, что это будут военные действия, которые многие посчитают несоразмерными и бесчеловечными. Любая уважающая себя страна поступила бы точно так же, обладая для этого необходимыми средствами.

Я согласен с наблюдением журналиста Мэтью Иглесиаса (Matthew Yglesias), который сказал, что Израиль ведет в Газе справедливую войну, а на Западном берегу ведет войну несправедливую, занимаясь этническими чистками. Если Соединенные Штаты не хотят уходить из этого региона (по правде говоря, выхода оттуда просто нет), им придется начать кропотливую работу по поддержке здравомыслящих израильтян (и по оттеснению на обочину антиарабских фанатиков). Им также надо будет отделить ХАМАС от палестинцев, которые готовы договариваться с Израилем.

Я не знаю, можно ли это сделать, но попытаться необходимо.

Нет сомнений, что президент Байден получит запрошенные им деньги для Украины и Израиля. Запросы на увеличение военного финансирования гарантированно находят положительный отклик в Вашингтоне. Но это не следует считать причиной.

Израиль и Украина не есть составная часть одной и той же "борьбы со злом". Россия отреагировала так, как на ее месте поступила бы любая уважающая себя страна, видя, что противник строит на ее границе военные базы. Израиль реагирует так, как на его месте поступила бы любая нормальная страна, видя, как жестоко и зверски убивают ее граждан. Творцы политики из Вашингтона должны это понимать.

Автор: Скотт Макконнелл (Scott McConnell), учредитель и редактор издания The American Conservative.