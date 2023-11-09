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РИА Новости

Шойгу назвал отношения с Китаем образцом стратегического взаимодействия

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Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Шойгу: отношения между Россией и Китаем основаны на доверии и уважении

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Отношения между Россией и Китаем – образец стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с зампредом Центрального военного совета КНР Чжаном Юся.

"Мы, в отличие от некоторых агрессивных стран Запада, не создаем военный блок. Отношения между Россией и Китаем - образец стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении", - сказал Шойгу в среду на переговорах в Москве. Он предложил в ходе переговоров "обсудить дальнейшие шаги по наращиванию двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, а также обменяться мнениями по вопросам международной повестки".

"Убеждён, что сегодняшняя встреча станет очередным шагом к углублению многопрофильных связей между нашими странами и военными ведомствами", - сказал Шойгу.

Перед началом переговоров в здании Национального центра управления обороной РФ состоялась торжественная церемония встречи китайской военной делегации с участием роты Почётного караула и оркестра. Также перед встречей Шойгу показал гостям расположенную в здании картину, на которой изображены представители союзных войск по Второй мировой войне на фоне поверженного рейхстага.

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Страны
Китай
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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