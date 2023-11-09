KMW модернизирует танки "Леопард-2A5" ВС Швеции

ЦАМТО, 8 ноября. Немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) 3 ноября подтвердила, что в ходе ежегодной конференции Ассоциации армии США (AUSA 2023) в Вашингтоне получила от Агентства по МТО ВС Швеции (FMV) заказ на модернизацию партии ОБТ "Леопард-2" ВС Швеции.

Согласно условиям контракта, до конца 2026 года KMW модернизирует 44 ОБТ Stridsvagn 122 ("Леопард-2A5"). Заказ предусматривает увеличение огневой мощи, повышение уровня защищенности, дальнейшие меры по цифровизации, а также пакет логистических услуг. Соглашение включает опционы на проведение модернизации всех основных боевых танков "Леопард-2" ВС Швеции.

Как сообщал ЦАМТО, 10 октября FMV объявило, что подписало с Krauss-Maffei Wegmann (KMW) контракт на проведение модернизации 44 состоящих на вооружении ОБТ Stridsvagn 122 ("Леопард-2A5"). Стоимость соглашения составляет около 3,5 млрд. шведских крон (около 300 млн. евро).

Модернизация включает замену практически всех электронных компонентов ОБТ для обеспечения совместимости с современными версиями "Леопард-2" других стран, установку новой пушки L55 с расширенными возможностями применения программируемых боеприпасов, новых ночных прицелов для наводчика и командира танка, а также камеры ночного видения для механика-водителя, замену гусениц.

Модернизированные танки получат обозначение Stridsvagn 123A.

В 1994 году Швеция заключила контракт на поставку 120 ОБТ, представляющих собой модифицированную версию "Леопард-2A5" с усиленной защитой. Танки были приняты на вооружение под национальным обозначением Stridsvagn 122 (Strv 122). 10 танков Stridsvagn 122 Швеция передала ВС Украины.