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Полковник объяснил страх США из-за российской ракеты «Булава»

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С подводного крейсера Юрий Долгорукий запустили четыре ракеты Булава по полигону Кура
С подводного крейсера Юрий Долгорукий запустили четыре ракеты Булава по полигону Кура.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему США и западные страны опасаются боевого дежурства подводных лодок «Борей», которые носят ракеты «Булава». Кнутов рассказал «Ленте.ру», что страх Запада связан с незаметностью этого типа вооружения.

«Ракета "Булава" расположена на атомной подводной лодке, а атомные подводные лодки несут боевое дежурство в различных регионах мирового океана, а где конкретно — неизвестно. Удар может быть нанесен внезапно. Более того, ракета высокоточная, и она имеет достаточно мощную боевую часть, благодаря чему она может поразить сразу несколько целей. К тому же "Булава" имеет не только высокую точность, но и высокую дальность», — сказал специалист.

Конечно, у США есть большие опасения из-за того что наши лодки «Борей», на которых находится ракета «Булава» также и малошумные, их не так просто обнаружить, засечь

Юрий Кнутов

военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск ПВО

Ранее заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин рассказал, что США опасаются российской баллистической ракеты «Булава», которую размещают на подводных лодках.

Он отметил, что твердотопливные ракеты «Булава» комплекса Д-30 несут атомные подлодки проекта 955 «Борей». «Это весьма важный актив ядерной триады, которого серьезно опасаются прежде всего Соединенные Штаты Америки», — сообщил эксперт.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Булава-30
Проекты
955 Борей
Ядерный щит
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