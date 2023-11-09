ВВС Таиланда приняли на вооружение планирующий боеприпас KGGB

ЦАМТО, 8 ноября. ВВС Таиланда завершили приемочные испытания высокоточного управляемого планирующего боеприпаса KGGB (Korea GPS Guided Bomb) производства южнокорейской компании LIG Nex1 Co., Ltd.

Об этом в ходе выставки Defense & Security 2023 в Бангкоке (6-9 ноября 2023 года) сообщил изданию Janes.com представитель LIG Nex1.

По его словам, в ходе испытаний на территории Таиланда использовался истребитель F-16B "Файтинг Фалкон". Представитель LIG Nex1 добавил, что на данный момент тайскими ВВС получена первая партия KGGB (10 комплектов для испытаний), и боеприпас уже принят на вооружение.

Как отмечает Janes.com, комплект KGGB предназначен для установки на авиабомбы общего назначения RWM Mk-82, которые производятся Управлением вооружений ВВС Таиланда на заводе в северном Бангкоке.

Как ранее сообщал ЦАМТО, ВВС Таиланда заказали высокоточные управляемые планирующие боеприпасы KGGB в прошлом году. На веб-сайте системы государственных закупок Таиланда (Government Procurement System) Департамента генерального контролера (CGD: Comptroller General Department) 13 июня 2022 года был опубликован документ, декларирующий выделенный бюджет и подробную информацию о расходах по проекту приобретения 10 комплектов для 500-фунтовых авиабомб со вспомогательным оборудованием для Управления вооружений ВВС Таиланда.

Таиланд стал третьим экспортным заказчиком после Индонезии и Саудовской Аравии. Индонезийская PT Pindad в 2016 году приобрела несколько комплектов KGGB для тестирования и совместной разработки. Саудовская Аравия приобрела неизвестное количество KGGB в 2017 году.

Боеприпас KGGB станет первой УАБ со спутниковым наведением в ВВС Таиланда.

Высокоточный планирующий боеприпас KGGB (Korea GPS Guided Bomb) разработан в 2007 году при участии Администрации программ оборонных закупок (DAPA) и Агентством оборонного развития (ADD) Республики Корея, производится компанией LIG Nex1. Состоит на вооружении ВВС РК с 2013 года, прошел испытания и сертификацию на различных платформах, включая истребители F-4E, F-5E/F, F-16C/D, F-15K и легкий штурмовик FA-50.

По данным LIG Nex1, комплект KGGB обеспечивает максимальную дальность полета около 100 км (зависит от высоты и скорости в точке сброса), вероятное круговое отклонение при использовании 500-фунтовой (227 кг) авиабомбы общего назначения Mk-82 GP не превышает 8 м.

Ключевой особенностью комплекта KGGB является то, что его можно использовать без необходимости дополнительных конструктивных модификаций самолета или программного обеспечения. Боеприпас отделяется от носителя по беспроводной связи по команде летчика с блока управления на дисплее в кабине и действует по предварительно сохраненным данным миссии.

Таким образом, многие самолеты ВВС Таиланда, такие как истребители F-16AM/BM EMLU, F-5E/F TH и УТС T-50TH, могут использовать комплект KGGB с имеющейся на вооружении авиабомбой Mk-82 без каких либо серьезных модификаций.