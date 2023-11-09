В Польшу прибыла пятая пара самолетов FA-50GF

ЦАМТО, 8 ноября. В Польшу 6 ноября, совершив перелет из Республики Корея, прибыла очередная пара легких учебно-боевых самолетов FA-50GF, сообщило Агентство вооружений МНО Польши.

Данную информацию подтвердил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Это девятый и десятый FA-50GF, собранные для ВВС Польши компанией Korean Aerospace Industries (KAI). Процесс их ввода в эксплуатацию ВВС Польши начался на авиабазе в Минск-Мазовецкий.

До конца года ВВС Польши должны получить в общей сложности 12 самолетов FA-50GF. Следующие 36 самолетов, будут выполнены в "полонизированной" конфигурации FA-50PL.

Как сообщал ЦАМТО, 16 сентября 2022 года в Минске-Мазовецком состоялась церемония подписания двух исполнительных контрактов на приобретение для ВВС Польши легких боевых самолетов FA-50 южнокорейской компании Korean Aerospace Industries (KAI).

Предметом первого контракта является поставка 12 легких учебно-боевых самолетов FA-50GF (Gap Filler) в конфигурации, аналогичной заказанной ВВС Республики Корея, вместе с пакетами обучения, логистики и технической поддержки. Стоимость данного контракта составляет около 705 млн. долл. Самолеты должны быть поставлены ВВС Польши во второй половине 2023 года, а поставки всех компонентов будут завершены к концу 2025 года.

Предметом второго контракта, заключенного Агентством по вооружениям МНО Польши и Korean Aerospace Industries, является поставка 36 легких боевых самолетов FA-50PL с пакетами обучения, логистики и технической поддержки. Стоимость этого контракта составляет около 2,3 млрд. долл. Поставки самолетов, которые будут выполнены в конфигурации, соответствующей дополнительным требованиям ВВС Польши ("полонизированная" версия), начнутся в 2025 году и будут завершены к концу 2028 года. Позднее первые 12 поставленных FA-50 будут модернизированы до стандарта FA-50PL.

Выкатка первого FA-50GF состоялась 7 июня 2023 года на предприятии KAI в Сачхоне. Первые два FA-50GF были доставлены в Польшу в июле. Их официальная демонстрация состоялась 21 августа на авиабазе в Минске-Мазовецком. Еще два самолета были доставлены в Польшу в августе, а третья и четвертая пары прибыли в октябре.