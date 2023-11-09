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РИА Новости

"Ростех" разработал новую линейку бесконтейнерных патронов IGLA BIOR

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Бесконтейнерные патроны IGLA BIOR для охоты с небольшого расстояния
Бесконтейнерные патроны IGLA BIOR для охоты с небольшого расстояния.
Источник изображения: © Фото : Ростех

"Ростех" разработал патрон IGLA BIOR для стрельбы на близкой дистанции

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. "Ростех" разработал новый бесконтейнерный патрон IGLA BIOR для стрельбы на дистанции до 25 метров, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Бесконтейнерные патроны востребованы у охотников, и спрос на них достаточно высок. Наш новый боеприпас выполнен с использованием полностью отечественных компонентов и комплектующих. Он стал продолжением линейки бренда IGLA. В настоящее время изделие проходит сертификацию на серийное производство. Планируемый объем первой партии составит 1 миллион патронов", - приводят в "Ростехе" слова индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии корпорации Бекхана Оздоева.

Как уточнили в пресс-службе, изделие BIOR предназначено для охоты на дичь в непосредственной близости от охотника. Номенклатура дроби IGLA BIOR будет представлена номерами 9, 7, 5, 3, 1. Особенностью боеприпаса является более "разряженное" облако дроби, поражающее цель. По сравнению с контейнерным патроном диаметр облака больше, что дает преимущество на близкой дистанции.

"Дробь в бесконтейнерном патроне засыпается в гильзу на верхнюю часть пыжа и сразу выходит из ствола при выстреле. При выстреле контейнерным патроном, пыж-контейнер после выхода из ствола продолжает полёт вместе с дробью, затем дробовой снаряд покидает контейнер и начинает формироваться осыпь", - пояснили в "Ростехе".

Использование качественной твердой дроби в IGLA BIOR позволяет свести к минимуму количество деформируемых дробин, проходящих по каналу ствола. Кроме того, в патроне применены специальный амортизатор и порох, что делает выстрел комфортным с высокими показателями по скорости и гарантирует стабильные баллистические характеристики, отметили в госкорпорации.

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