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РИА Новости

Российские войска начали применять модернизированный снаряд "Краснополь"

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Управляемый снаряд "Краснополь"
Управляемый снаряд "Краснополь".
Источник изображения: CC BY-SA 3.0 / Mike1979 Russia / 2K25 Краснополь

Российские войска начали применять в зоне СВО управляемый снаряд "Краснополь"

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российские войска начали применять в зоне спецоперации на Украине модернизированный управляемый снаряд "Краснополь" с повышенной точностью, рассказали РИА Новости в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

"Усовершенствованная версия корректируемого артиллерийского снаряда "Краснополь" успешно применяется в ходе спецоперации и при соблюдении условий применения неизменно поражает цель", — отметили в холдинге.

В августе "Высокоточные комплексы" сообщали, что специалисты Конструкторского бюро приборостроения модернизировали управляемый артиллерийский снаряд "Краснополь", улучшив его характеристики.

В пресс-службе холдинга не стали раскрывать свойства улучшенной версии боеприпаса из соображений безопасности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Краснополь
Компании
КБП
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