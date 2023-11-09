Российские войска начали применять модернизированный снаряд "Краснополь"

Российские войска начали применять в зоне СВО управляемый снаряд "Краснополь"

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российские войска начали применять в зоне спецоперации на Украине модернизированный управляемый снаряд "Краснополь" с повышенной точностью, рассказали РИА Новости в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

"Усовершенствованная версия корректируемого артиллерийского снаряда "Краснополь" успешно применяется в ходе спецоперации и при соблюдении условий применения неизменно поражает цель", — отметили в холдинге.

В августе "Высокоточные комплексы" сообщали, что специалисты Конструкторского бюро приборостроения модернизировали управляемый артиллерийский снаряд "Краснополь", улучшив его характеристики.

В пресс-службе холдинга не стали раскрывать свойства улучшенной версии боеприпаса из соображений безопасности.