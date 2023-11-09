Париж выделит еще €200 млн в фонд поддержки Киева

Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню
ПАРИЖ, 8 ноября. /ТАСС/. Франция намерена выделить еще €200 млн для фонда поддержки Украины, что даст украинской армии возможность продолжить закупки французских вооружений.
Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.
"Вы проголосовали в комитете за поправку, позволяющую выделить еще €200 млн для фонда поддержки Украины", - приводит газета Le Monde слова Лекорню, который обратился к парламенту.
По словам министра, правительство обеспечит выделение средств, что позволит Вооруженным силам Украины продолжить закупки французских вооружений.