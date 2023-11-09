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Бойцы ВДВ на мотовездеходах с ПТРК «Корнет» уничтожили бронеавтомобиль ВСУ

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Минобороны России 8 ноября публикует кадры боевой работы мобильной группы ВДВ на мотовездеходах, которые оснащены противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Корнет».


Отмечается, что с помощью средств воздушной разведки расчет разведчиков БПЛА обнаружил бронеавтомобиль ВСУ западного производства возле лесопосадки, в районе Артемовска (украинское название — Бахмут).

Экипажи мобильных групп Воздушно-десантных войск (ВДВ) получили задачу на его уничтожение и оперативно выдвинулись в указанные районы, где осуществили пуск управляемой ракеты из ПТРК «Корнет» с выносной точки.

Десантники-противотанкисты с расстояния примерно 5 км уничтожили украинский бронеавтомобиль. Успешно поразив транспорт противника, расчет свернул установку и поменял огневую позицию.

Ранее, 7 ноября, российские военнослужащие штурмовой группы Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили бронетехнику ВСУ, а также захватили и зачистили опорный пункт противника в одной из лесопосадок к северу от Артемовска (украинское название — Бахмут).

До этого в военном ведомстве рассказали о новых героических поступках и подвигах российских военных. В их числе и гвардии сержант Александр Бут, который в условиях, сопряженных с риском для жизни, осуществлял подвоз материально-технического имущества подразделениям Воздушно-десантных войск (ВДВ), выполняющим задачи на линии боевого соприкосновения.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается. Она началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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