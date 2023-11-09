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Прижало. Зеленский объявил о реорганизации военного командования

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Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую область
Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую область.
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0 / Пресс-служба Офиса президента Украины

Зеленский обещал реорганизовать украинскую систему военного командования, пишет Polityka. Авторы статьи рассуждают, потеряет ли свой пост генерал-полковник Александр Сырский, которого они сравнивают с маршалом Жуковым, и чем это поможет Киеву.

Во время своего последнего выступления президент Владимир Зеленский объявил о реорганизации системы военного командования Украины. Система управления войсками, вероятно, действительно нуждается в изменениях. Итак, кто он такой – генерал-полковник Александр Сырский, и потеряет ли он свой пост?

Стоит обратить внимание и на другие тезисы этого выступления Владимира Зеленского. Он опроверг информацию о том, что представители европейских стран и США оказывали на него давление, убеждая начать в какой-либо форме мирные переговоры с Россией. Официально, конечно, такое давление не оказывается. Потому что это как с кредитом в банке под высокий процент – на сегодняшний момент проблема решается, но в дальнейшем обслуживание кредита обойдется заемщику весьма дорого.

Русские сбили все пробные шары

(…)

Вся проблема в том, что Россия не заинтересована в каких-либо мирных переговорах. Ранее считалось, что Москве нужно время для восстановления своих сил, модернизации армии и т.д. Между тем процесс увеличения потенциала и модернизации русской армии уже запущен, в новом бюджете России на оборону выделяется 6% ВВП, при этом, как показывают расчеты независимых экономистов, на самом деле военные расходы составят 16% ВВП. Так нужно ли России перемирие с Украиной? А зачем?

Запад хорошо понимает, что на мирные переговоры с Россией шансов нет.Запад наверняка прощупывал позицию Москвы по этому вопросу, поскольку нужно быть готовым к любым вариантам. Но все пробные шары русские сбили без каких-либо колебаний.

Даже отмена санкций не является для них стимулом к переговорам. Россия находится в особом положении. Она лишена доступа к западным технологиям и продуктам, и поэтому у нее имеется уникальная возможность развивать и внедрять свой собственный потенциал. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.

Ситуация на фронтах патовая, что дальше?

Офис Зеленского был не в восторге от нашумевшего интервью генерала Валерия Залужного журналу The Economist. Президент не разделяет мнения своего главнокомандующего о том, что действия на фронте постепенно переходят в позиционные бои, поскольку ни одна из сторон не в состоянии добиться превосходства. Зеленский предпочитает поддерживать нарратив о том, будто наступление на юге продолжается и что никакого тупика нет. Но как обстоят дела на самом деле, все видят. К огорчению всех нас, кто желает победы Украине, украинской армии еще далеко до выхода к Азовскому морю. А ведь Украина сдерживает российский каток, и если она не победит, этот каток, скорее всего, покатится дальше на Запад, Зеленский справедливо отметил, что многое зависит от поставок самолетов F-16 и завоевания превосходства в воздухе, хотя не упомянул о беспилотной революции, о необходимости которой говорил генерал Залужный. (…)

Сырский – второй Жуков?

По инициативе генерал-полковника Александра Сырского в 2018 году украинская армия частично перешла на западную систему командования. Основным тактическим уровнем украинцев является отдельная бригада, состоящая из 3-4 батальонов, хотя структура самих батальонов и рот остается советской. На высших уровнях было сформировано четыре оперативных командования: Запад, Север (в Киеве), Восток и Юг. (…)

Так в чем же заключается объявленная Зеленским реорганизация командования?

Говорят, что со своей должностью, возможно, попрощается популярный генерал-полковник Сырский. Основные обвинения, которые ему предъявляются, похожи на те, что выдвигались против маршала СССР Георгия Жукова, который не считался с потерями в личном составе. (…) В то же время Жукову было трудно отказать в определенной эффективности, ведь именно он остановил немецкие войска под Москвой, проведя успешное контрнаступление в рамках операции "Тайфун" в декабре 1941 г. Он же победил под Халхин-Голом в Монголии в 1939 г. и участвовал в прорыве Поморского вала в 1945 году и во взятии Берлина.

Но в отличие от Жукова генерал-полковник Сырский гораздо лучше образован и не так груб. Его обвиняют в чрезмерном вмешательстве в вопросы тактического командование и безжалостном отношении к людям, которых он бросал в атаки, например, под Артемовском (Бахмутом).

(…)

В 2013 году он прошел стажировку в командовании НАТО в Брюсселе, где познакомился с принципами децентрализованного командования. Он старается читать письма от солдат и заботится о них, чем, безусловно, отличается от русских командиров. Но, несмотря на это, подчиненные обвиняют его в "микроменеджменте" и привычке отправлять солдат в атаки любой ценой.

Кто же прав?

Нельзя не отметить, что, будучи начальником штаба тогдашнего командования АТО, он участвовал в выводе украинских войск из котла под Дебальцево в январе и феврале 2015 года, не кто иной, как генерал-полковник Сырский, командовал драматической обороной Киева в феврале и марте 2022 года, а также обороной Донбасса с мая 2022 года по январь 2023 года. В то же время именно генерал-полковник Сырский готовил текущее неудачное наступление на юге. Но он ли виноват в его неудаче? Может быть, в этих условиях и с этими силами просто ничего нельзя было сделать?

Этот персонаж, как вы уже поняли, оценивается по-разному, но он действительно способен эффективно действовать, причем не только за счет использования превосходящих сил. Жалко было бы потерять такого генерала.

(…)

Такие командиры могут быть твердыми, как скала, что неизбежно ведет к спорам и конфликтам. Но с точки зрения эффективности они часто на вес золота. Относится ли это к Сырскому? Возможно, когда-нибудь мы это узнаем.

Авторы: Михал Фишер (Michał Fiszer), Яцек Фишер (Jacek Fiszer)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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