В «Ростехе» рассказали о боевой апробации дронов «Калашникова» в зоне СВО

«Ростех»: новые ударные дроны «Калашникова» проходят боевую апробацию в зоне СВО

Новые разведывательно-ударные дроны разработки концерна «Калашников» проходят боевую апробацию в зоне спецоперации. О этом 8 ноября сообщили в госкорпорации «Ростех».

«Разведывательно-ударные беспилотники, которые разработаны предприятиями «Калашникова», в настоящее время проходят апробацию в зоне СВО», — приводит заявление госкорпорации «РИА Новости».

Отмечается, что после испытаний в условиях боевых действий при необходимости устройства доработают, после чего будет приниматься решение о запуске беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в серийное производство.

Ранее, 27 января, директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что предприятие занимается разработкой разведывательно-ударных коптеров, которые смогут бить по противнику роем. По его словам, дроны разрабатываются специально для нужд специальной военной операции и в этом вопросе корпорация работает совместно с Минобороны.