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РИА Новости

Танкисты ЗВО рассказали о работе "летающих танков"

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Танк Т-80БВ (на первом плане)
Танк Т-80БВ (на первом плане).
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Танкисты ЗВО рассказали о работе "летающих танков" в зоне СВО

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 8 ноя - РИА Новости. Танки Т-80БВ, которые называют "летающими", прекрасно зарекомендовали себя в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости командир танка 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным "Пятый".

"Вместе мы работаем порядка четырех месяцев. Машина у нас называется Т-80 БВМ в последней модификации, которая в принципе заслуженно называется снайперским танком. В теории позволяет на дальность 5 километров, говоря простым языком, "послать снаряд в форточку", - рассказал командир.

Боец с позывным "Кэп" уточнил, что данный танк называют "летающим" и он прекрасно зарекомендовал себя в боевых действиях в зоне спецоперации.

"Прекрасный "автомобиль", быстро ездит, называется "летающим танком" за счет своего двигателя, потому что мощность двигателя более 1 тысячи кубов, поэтому так и называется - "летающий танк". Установлено современное оборудование, которое само рассчитывает температуру воздуха, погоду, вес снаряда, ветер и тому подобное. Осталось только найти и выстрелить. Никто не убежит", - рассказал "Кэп".

Основной боевой танк Т-80 разработан как развитие танка Т-64А. Поступил на вооружение в 1976 году. Ключевым отличием Т-80 от других серийных советских танков стало применение единой газотурбинной силовой установки, за что танк был назван "летающим".

Самой современной модификацией танка является Т-80БВМ, их создают на Омсктрансмаше (входит в УВЗ) путем глубокой модернизации Т-80БВ (на вооружении с 1985 года). Последняя модификация оснащается доработанным двигателем ГТД-1250 мощностью 1250 лошадиных сил, снабжена комплексом модульной динамической защиты "Реликт" и противокумулятивными решетчатыми экранами. Боевая масса танка – 46 тонн. Танк, в отличие от своих дизельных собратьев, заводится при температуре минус 40 градусов и разгоняется по прямой до 80 километров в час.

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Продукция
Т-80
Т-80БВМ
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