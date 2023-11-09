Демократы в Сенате США заблокировали законопроект о помощи Израилю без Украины

По данным агентства Reuters, сейчас сенаторы готовят собственные предложения о дополнительном финансировании

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Демократы в Сенате Конгресса США заблокировали рассмотрение законопроекта о выделении $14,3 млрд помощи Израилю, который не предусматривает предоставления Вашингтоном дополнительных средств на нужды Украины. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Examiner.

Законопроект был одобрен Палатой представителей Конгресса США в начале месяца. Инициатива была изначально предложена республиканцами, которые составляют большинство в нижней палате Конгресса. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) отмечал, что нижняя палата Конгресса намерена увязать оказание возможной дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля за южной американской границей.

Демократы в Сенате подчеркнули, что считают необходимым оказание помощи не только Израилю, но и Украине. Они также выступили против того, чтобы финансы для еврейского государства изыскивались за счет сокращения средств, выделяемых для Службы внутренних доходов США.

Лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) ранее заявил, что Сенат не будет принимать к рассмотрению законопроект, предусматривающий выделение средств на помощь Израилю, но не Украине. Он называл это предложение республиканцев "глубоко ошибочным". Белый дом в свою очередь предупредил, что президент США Джо Байден наложит вето на законопроект, если он будет согласован обеими палатами Конгресса без помощи для Украины.

По сведениям агентства Reuters, сенаторы готовят собственные предложения о дополнительном финансировании, в том числе для Украины и Израиля. Ожидается, что они могут представить инициативы на этой неделе.

Администрация США направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса остается под вопросом. Некоторые республиканцы как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса США в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву дальнейшей финансовой помощи.