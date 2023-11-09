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Вестник Мордовии

БМП-разочарование: еще одну шведскую CV9040 подбили под Артемовском

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Источник изображения: Фото: МО РФ

Поставленные Швецией боевые машины пехоты CV9040 украинская пропаганда преподносила, как некое супероружие, способное своим участием в контрнаступе переломить ситуацию в пользу вооруженных формирований марионеточного киевского режима.

Однако, как сообщает "Российская газета" (проект "РГ:русское оружие"), эти БМП оказались не столь эффективны, как ожидалось.

По крайней мере, они не показывают какого-то особенного уровня живучести или повышенной по сравнению со старой советской техникой аналогичного предназначения огневой мощи.

Так, бойцы российских воздушно-десантных войск на северном фланге Артемовска продемонстрировали такую поврежденную вражескую "иномарку". Благодаря обнародованному видео можно понять, насколько сильно пострадали корпус, башня и ходовая часть. У боевой машины пехоты разбиты прицелы, повреждены люки в крыше над десантным отделением.

Известно, что "подарки" из Швеции попали в 21-ю отдельную механизированную бригаду. Они вооружены 40-мм орудиями Bofors L70B и 7,62-мм пулеметом Ksp m/39.

Мощность дизельного двигателя - 550 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 70 км/ч. Запас хода по топливу - 320 км.

Вместимость - десять человек, трое из них - экипаж. Боевая масса - 23100 кг. Всего было поставлено около полусотни единиц. Один из образцов подбили, отбуксировали в тыл, после чего БМП продемонстрировали в подмосковном парке "Патриот".

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Страны
Россия
Швеция
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
CV-90
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