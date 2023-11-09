Стало известно, как готовят операторов БПЛА в российской армии

Корректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в зоне СВО.

Телеканал "Звезда" показал репортаж о подготовки операторов БПЛА

МОСКВА, 7 ноября/ Радио Sputnik. Телеканал "Звезда" показал репортаж о подготовке операторов беспилотников в Запорожской области.





"Компьютеры в ряд, окна плотно закрыты, в зале полная тишина – слышны лишь щелчки пультов управления. Все это похоже на киберспортивный игровой клуб. На деле же так выглядит самая настоящая подготовка будущих пилотов боевых дронов", – говорится в сообщении телеканала.

Инструктор с позывным "Вивальди" рассказал, что здесь все учатся с нуля и отрабатывают навыки сначала в виртуальной среде.

"Это симуляция реальных полетов. Разница между реальными полетами и симуляцией – только небольшие отклонения в физике", – пояснил он.

По его словам, надо отлетать минимум сто часов, чтобы научиться попадать в маленькие проемы.

"Маленькие летающие игрушки" изменили взгляд на ведение боевых действий, говорится в материале, и российские военнослужащие успешно совершенствуют тактические приемы применения новых средств поражения.

Радио Sputnik также сообщало, как четыре российских бойца одолели 13 солдат ВСУ благодаря новой тактике.