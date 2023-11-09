США отрицают, что оказывают давление на Украину с целью урегулирования

По словам заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Веданта Патела, решение о тех или иных переговорах должен принимать Киев

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. США отрицают, что оказывают на Киев давление с целью проведения переговоров с Россией относительно возможного урегулирования кризиса. Соответствующее заявление сделал на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

По его словам, решение о тех или иных переговорах "должна принимать Украина". "Как мы ранее неоднократно заявляли, в вопросе Украины ничего не должно происходить без участия Украины", - продолжил он.

"Нам не известно о каких-либо дискуссиях с Украиной относительно переговоров за рамками формулы мира, по которой уже состоялся ряд контактов", - указал Пател.

4 ноября телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников сообщил, что США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса. По данным телеканала, американские и европейские официальные лица "начали спокойно" говорить с Киевом о возможных последствиях мирных переговоров с Москвой для завершения конфликта. Во время этих разговоров поднимались вопросы, что Украине "придется отказаться от чего-то, чтобы добиться договоренностей". Несколько таких бесед состоялось еще в прошлом месяце, отмечает телеканал.

Киев активно пытается продвигать план урегулирования, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским и не учитывающий позицию Москвы. Соответствующие международные консультации, на которые Россию не приглашали, состоялись 24 июня в Копенгагене (Дания) и 5-6 августа в Джидде (Саудовская Аравия). Последняя встреча на уровне советников по национальной безопасности, посвященная путям преодоления конфликта на Украине, прошла 28-29 октября на Мальте.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского - это очередная методичка США по разжиганию конфликта в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.