Черногория меняет курс: к власти пришли "друзья Путина"

В Черногории по итогам парламентских выборов к власти пришли антинатовские и пророссийские политики, пишет "Европейська правда". Не исключено, что министры-русофилы готовы изменить курс страны.

Пять месяцев понадобилось Черногории, чтобы после досрочных парламентских выборов сформировать большинство и назначить новое правительство. Возможно, коалиция смогла бы продержаться и дольше, однако истекал срок, после которого страна должна была бы пойти на еще одни досрочные выборы.

В конце концов, проблема заключалась в том, что победитель июньских выборов партия "Европа сейчас" никак не могла определиться, кто станет ее партнером по коалиции. Опций было только две: либо Демократическая пария социалистов (ДПС), связанная с предыдущим президентом Мило Джукановичем (прозападная, но с мощным коррупционным шлейфом), либо просербская (и пророссийская) оппозиция.

В конце концов, трудный выбор был сделан – коалиционным партнером станут сербские партии. Правда, они пообещали придерживаться прозападного курса и добиваться вступления Черногории в ЕС. Вопрос в том, можно ли доверять таким обещаниям. И не приведет ли это к развороту внешней политики Черногории.

Прозападная коалиция?

После обсуждения, которое длилось семь с половиной часов, парламент Черногории избрал новое правительство страны. За него проголосовали сорок шесть депутатов из восьмидесяти одного, девятнадцать были против и один воздержался. Новым премьер-министром стал Милойко Спаич, лидер проевропейского движения "Европа сейчас" (PES), министр финансов и социального обеспечения в позапрошлом составе правительства.

Своим приоритетом новый премьер объявил ускорение вступления Черногории в Европейский союз. В правительственной программе также отмечается, что Черногория и в дальнейшем собирается полностью придерживаться существующей внешней политики и политики безопасности Европейского союза, будет "надежным членом" НАТО и будет развивать добрососедские отношения.

В переводе с политического на общепонятный язык это означает, что Черногория во время правления правительства Спаича собирается придерживаться санкционной политики ЕС в отношении России, не будет инициировать выход из НАТО, а также не планирует отозвать признание соседнего Косова.

В состав нового правительства с задекларированной проевропейской ориентацией вошли:

одиннадцать представителей движения "Европа сейчас" (премьер и десять министров),

шесть представителей "Демократической Черногории" (два вице-премьера и четыре министра),

два представителя Социалистической народной партии (два министра, один из которых будет одновременно вице-премьером),

три представителя албанских партий (три министра, один из которых – вице-премьер).

Важный момент: ни одну из политсил, представленных в руководстве правительства, нельзя назвать категорически антизападной, радикально просербской и откровенно пророссийской. Однако, от правды не уйти – антинатовские, просербские и пророссийские настроения в высших ступенях новой власти Черногории все же будут присутствовать.

Министры-русофилы

Что известно о новых черногорских министрах? Так, вице-премьер по вопросам демографии и молодежи и министр спорта и молодежи Драгослав Щекич, вице-президент Социалистической народной партии Черногории, в 2020 году торжественно открыл в Беране (тогда он был мэром города)... памятник советскому маршалу Жукову.

В церемонии принял участие посол Российской Федерации в Черногории Владислав Маслеников, что закономерно, так как установка монумента состоялось при поддержке посольства России. "Искренне верю в то, что мы продолжим нашу совместную борьбу на пути антифашизма и взращивания традиций и ценностей, вернем сотрудничество и дружбу между Черногорией и Россией на самый высокий уровень", – подчеркнул тогда Щекич.

Еще один наиболее красочный эпизод – министр иностранных дел ученый Филип Иванович, который выступал против вступления Черногории в НАТО. В частности, в 2014 году в статье для газеты Vijesti он писал, что "вступление в НАТО не является ни военным, ни экономическим, ни моральным интересом Черногории, а также не является отражением ее исторической или будущей идентичности". "Вступление в НАТО не уменьшает, а наоборот, увеличивает опасность терроризма", – утверждал он, добавляя, что "идея о том, что НАТО приносит мир, может быть приемлемой только для тех, кто готов оправдывать "войну за мир" (то есть сербско-черногорское нападение на Дубровник в 1991 году).

"Альянс руководствуется геополитическими и экономическими интересами своих сильнейших членов, а не какой-то пацифистской политикой и международным правом... Всегда, когда это было в его интересах, альянс игнорировал международное право и ООН, как, в частности, было во время нападения на Югославию", – подчеркивал нынешний глава МИД страны – члена НАТО.

Еще один противник альянса – министр юстиции Андрей Милович. В октябре 2014 года он присутствовал на военном параде в Белграде – тогда столицу Сербии посетил российский президент Владимир Путин (напомним, что на тот момент конфликт на Украине продолжался уже несколько месяцев).

В "случайном" интервью Милович восхвалял тогда военную мощь Сербии и говорил о дружбе Черногории с Россией. "Я ожидаю, что Владимир Путин поднимет дружеские отношения с нами. И мы в Черногории скажем ему, что мы не все думаем так, как правительство (тогда у власти в Черногории была демократическая партия социалистов во главе с Мило Джукановичем. – Прим. ред.). Я думаю, что Россия является другом Черногории еще со времен Петровича (Негоша), и нам просто не нужно в трудные времена отворачиваться от нее из-за мелких или больших политических интересов, потому что Россия будет рядом, когда нам это снова понадобится... Мы знаем, как это было, когда Запад был против нас в 1999 году, и мы знаем, как россияне были нашими друзьями", – заявил тогда нынешний черногорский министр.

Но самым ярким представителем "антинатовско-просербско-пророссийской фракции" черногорских властей является новоизбранный спикер парламента Черногории Андрия Мандич, за которого голосовали днем ранее.

Спикер с опытом государственного переворота

Должность спикера парламента входила в общий "коалиционный пакет". После долгих политических торгов нынешняя правительственная коалиция договорилась отдать кресло спикера именно лидеру "Новой сербской демократии" и политического блока "За будущее Черногории" Андрию Мандичу. В 2016 году Мандича обвинили в попытке государственного переворота в день парламентских выборов. Вместе с Миланом Кнежевичем, нынешним партнером в блоке "За будущее Черногории", Мандич в 2019 году был приговорен к пяти годам заключения. Но после смены власти в 2020 году приговор был отменен в апелляционном суде. Повторное рассмотрение дела формально продолжается до сих пор.

Впрочем, об этой истории, как и о других эпизодах политической жизни Мандича, например, встрече с Путиным уже после начала российско-украинского конфликта, новая власть и ее сторонники предпочитают не вспоминать. Так же, как и сомнительные эпизоды из биографий новоизбранных чиновников, остающихся будто за кадром.

К тому же в обмен на должности все они в последнее время действительно публично не выступали против задекларированных новой властью целей – а это, напомню, продление санкций против России, толерантность к признанию Косово и членства в НАТО. Но чего ждать от дальнейшей деятельности представителей новой власти Черногории – возвращения "к источникам" или уже окончательного "переобувания"?

Вторая сербская попытка

Запад сейчас демонстрирует веру в то, что в Черногории "все будет хорошо", хотя и обеспокоенность ощущается. Так, представитель Европейской комиссии Петер Стано объявил, что Европейский союз приветствует начало работы нового парламента Черногории и формирование правительства, от которого, по его словам, они ожидают как можно более быстрого достижения результатов в реформах, связанных со вступлением в ЕС.

Отдельно он подчеркнул, что Евросоюз рассчитывает на сохранение практики полной гармонизации Черногории с внешней политикой и политикой безопасности ЕС (читай: продолжение санкционной политики в отношении России и неоспоримая независимость Косово).

Гораздо более критичной стала позиция Соединенных Штатов. Как союзник по НАТО, США обеспокоены тем, что стороны, которые исторически не поддерживают задекларированные приоритеты нового правительства, могут помешать прогрессу Черногории, заявило американское посольство в Подгорице. "Мы призываем к бдительности, чтобы гарантировать, что Черногория воспользуется этой исторической возможностью для полной реализации своего демократического и экономического потенциала", – отметили в дипмиссии.

Новое черногорское руководство тем временем уверяет в своем стремлении к миру и добру. "Всем нам нужно делать добрые дела. Я хочу примирения и только примирения, – сказал Мандич после избрания председателем Скупштины. – Мы должны начать доверять друг другу".

Впрочем, в доверии новому правительству отказывают и новая оппозиция, и значительная часть черногорского общества. За день до назначения нового правительства под парламентом собрался немалый по местным масштабам митинг. Под лозунгами "Нет правительству четников" (четники – балканские партизаны, повстанцы и ополченцы, как правило, патриотического и монархического толка. – Прим. ИноСМИ.), "Мы не любим кандалы" и "Вучич, ты сломаешь зубы о Черногорию" они протестовали против новой власти, подозревая ее в готовности заменить курс в ЕС на углубленную интеграцию с Сербией.

Основания для таких подозрений существуют, и они немалые. Достаточно вспомнить, что в Черногории должна была состояться (и в последний момент была перенесена на тридцатое ноября) перепись населения, на которой черногорцев активно агитируют записываться как сербов. В конце концов, всего три года назад в Черногории впервые к власти пришли просербские партии. Они обещали продолжить путь Черногории в ЕС, однако своих обещаний не сдержали. Тогда разворот Черногории все же удалось остановить. Но удастся ли это сделать во второй раз, доподлинно неизвестно.

Автор: Наталья Ищенко