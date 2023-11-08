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Техкульт

Подводная станция UHAB подготовит астронавтов к жизни на Марсе

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SAGA UHAB

Датская компания SAGA Space Architects спроектировала подводную станцию UHAB, призванную имитировать пребывание человека в космосе. Такой подход позволит изучать возможные трудности и проблемы, возникающие во время длительного пребывания людей вне нормальных условий. Модуль UHAB, прикрепленный к морскому дну, способен принимать на срок более месяца до 4 стажеров одновременно. Он выполнен полностью герметичным и имеет все необходимое для длительного проживания людей.


SAGA UHAB

Ожидается, что участники во время тренировок будут испытывать психологические и физические трудности из-за пребывания в замкнутом пространстве. Станция может дать бесценную информацию о методах борьбы с клаустрофобией во время предстоящих полетов к другим планетам. Финальная версия UHAB с «жилой» площадью порядка 10 кв. метров будет запущена в 2026 году на глубине 10 метров. Разработчики позаботились о том, чтобы она была надежно защищена от разрушения.

SAGA UHAB

Демонстрационная версия UHAB для одного человека была успешно протестирована одним из соучредителей компании Себастьяном Аристотелисом. Мужчина провел на глубине 7 метров двое суток. Это позволило на практике проверить и оценить идеи конструкторов SAGA. Сообщается, что в дополнение к своей основной задаче UHAB может использоваться и для океанографических исследований.

SAGA UHAB

SAGA UHAB


Александр Козырев

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