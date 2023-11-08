СМИ: слова Залужного о тупике могут помешать США дальше помогать Украине

Многие помощники президента США Джо Байдена согласны с главнокомандующим ВСУ в том, что обе стороны конфликта на Украине окопались на поле боя и "не в состоянии сколько-нибудь существенно сдвинуть линию фронта"

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Белый дом опасается, что высказывания главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного о тупиковой ситуации в зоне боевых действий на Украине могут помешать усилиям по убеждению республиканцев США в необходимости дальше оказывать финансовую помощь Киеву. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее информации, многие помощники президента США Джо Байдена согласны со словами Залужного о том, что обе стороны конфликта на Украине окопались на поле боя и "не в состоянии сколько-нибудь существенно сдвинуть линию фронта". В то же время они опасаются, что из-за откровений главнокомандующего ВСУ республиканцев станет "труднее заставить голосовать за [продолжение] агрессивного финансирования войны", пишет газета.

Залужный заявил в интервью британскому журналу The Economist 2 ноября, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик, украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. По его словам, позиционный конфликт на истощение может затянуться на годы и измотать украинское государство.

Администрация США направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса остается под вопросом. Некоторые республиканцы как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса США в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву дальнейшей финансовой помощи.