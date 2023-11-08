«Ничего, кроме долговременного вреда»: почему Россия вышла из ДОВСЕ

Полковник Ходаренок: договоры об ограничении вооружений принесли РФ только вред

Россия в 00:00 часов 7 ноября 2023 года окончательно завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Что это был за договор и почему он оказался совершенно невыгоден России, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Также силу утратили и еще два юридически обязывающих соглашения, связанных с ДОВСЕ, - Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств - участников Варшавского договора, а также Фланговый документ от 31 мая 1996 года.

Подписание ДОВСЕ состоялось 19 ноября 1990 года в Париже. Договор заключили полномочные представители 16 государств - участников НАТО и шесть государств - участников Варшавского договора (ОВД). Документ вступил в силу 9 ноября 1992 года.

"Как такое можно было подписывать?"

Участники договорились ограничить количество боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов. Для каждой страны были прописаны свои квоты по каждой категории вооружений.

С момента подписания этот договор был крайне невыгодным и ущербным для Советского Союза.

Во многом это объяснялось даже не столько неустанной борьбой за мир во всем мире, которую тогда осуществлял Михаил Горбачев, сколько тем, что в работе над проектом документа со стороны СССР принимали участие далеко не специалисты по оперативно-стратегическим вопросам, а разного рода конъюнктурщики и откровенно случайные люди.

В этом плане стоит напомнить, что командировки в Париж в годы существования Советского Союза рассматривались зачастую не как служебные и деловые поездки, а как разновидность поощрения.

Поэтому для согласования и отработки формулировок и статей ДОВСЕ в столицу Франции на излете существования СССР посылались далеко не специалисты, а представители политических органов, секретари партийных организаций, лица, тем или иным образом приближенные к руководящему составу, и пр.

В результате на выходе получился такой документ, что когда с ним в окончательном виде ознакомились специалисты Главного оперативного управления Генштаба ВС СССР, то последние пришли в откровенный ужас - как такое вообще можно было подписывать.

Менее чем через год после подписания ДОВСЕ развалился Советский Союз, еще раньше прекратил свое существование Варшавский договор, и какого бы то ни было смысла в существовании этого документа окончательно не стало.

Попытки обновить ДОВСЕ

Попытки привести этот Договор хоть к какому-нибудь здравому смыслу предпринимались неоднократно. К таковым относятся Будапештское и Ташкентское соглашения, Фланговый документ. Но по большому счету радикально существа ДОВСЕ они не меняли.

В 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный (так называемый адаптированный) вариант ДОВСЕ с учетом свершившихся геополитических реалий (роспуск ОВД и расширение НАТО).

На его основе предполагалось осуществить переход от блоковой структуры Договора к национальным и территориальным уровням вооружений и техники для каждого государства-участника. Однако соглашение об адаптации ДОВСЕ не было ратифицировано ни одной из стран НАТО и так и не вступило в силу. Следует отметить, что и в варианте «лайт» ДОВСЕ опять-таки был ущербен и невыгоден для нашей страны.

"В сухом остатке разве что ноль"

Помимо полного для нас разного рода изъянов ДОВСЕ, и остальные соглашения в сфере сокращения и контроля за вооружениями не принесли нашей стране в течение последних десятилетий ничего, кроме вреда, причем вреда долговременного.

В этом плане достаточно вспомнить только ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне.

В итоге наша страна лишилась крайне нужных типов и образцов вооружения и военной техники. И возникают вполне естественные вопросы - а что в результате стало лучше? Где и что укрепилось? Усилилась ли безопасность? А крайне нужных ракет для обороноспособности страны не стало.

Ведь в те времена СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, в три раза больше, чем США. И ведь ликвидировал свою технику Советский Союз (под влиянием США) самым варварским способом - в основном методом подрыва.

Вслед за ДРСМД последовал Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1), подписанный в июле 1991 года. Согласно СНВ-1, у нас вновь взрывали, резали, уничтожали свою технику (овеществленный труд советского народа, между прочим), заливали стартовые позиции и шахтные пусковые установки баллистических ракет железобетоном. И что в итоге? Где положительный результат?

Да опять, по большому счету, в сухом остатке разве что ноль. А в США, в частности, в то же время свои ядерные боеголовки и вторые ступени ракет не утилизировали, а складировали, за счет чего и был создан так называемый «возвратный потенциал».

И хорошо, что в те времена дело не дошло до выполнения положений СНВ-2. По этому договору, в частности, предполагалась замена разделяющихся головных частей российских межконтинентальных баллистических ракет моноблочными боевыми частями, что нанесло бы обороноспособности страны огромный ущерб.

Что в итоге?

Российский МИД утверждает, что в настоящее время никакие договоренности с государствами НАТО в сфере контроля над вооружениями невозможны, потому что они «показали свою недоговороспособность». Подобную тему - сокращения и контроль над вооружениями - в целом надо прикрыть на ближайшие несколько десятилетий.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок