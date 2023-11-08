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Ростех

Летающий крейсер Су-34

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Су-34
Су-34.
Источник изображения: Минобороны РФ

Фронтовые бомбардировщики Су-34 составляют сегодня ударную мощь российской фронтовой авиации. Конструкторы смогли объединить в этой машине такие противоречивые качества, как высокую скорость и маневренность с большой нагрузкой и впечатляющим боевым радиусом. Самолет вобрал в себя характеристики многих предшествовавших ему и стоящих сегодня на вооружении машин. Такой подход сделал Су-34 многофункциональным самолетом, своеобразным летающим крейсером, способным самостоятельно выполнять широкий спектр задач. [/i]

Свои умения в реальных боях самолет продемонстрировал во время конфликта в Сирии и сегодня активно применяется в ходе СВО. Недавно Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха передала Министерству обороны РФ очередную партию Су-34.

О необычном самолете, аналогов которому в мире практически не существует, − в нашем материале.

Вершина эволюции Су-27

Идея создания многофункционального боевого самолета давно будоражила умы авиаконструкторов. И можно сказать, что коллективу ОКБ Сухого это удалось. В Су-34 они вложили весь свой огромный опыт. К моменту создания «тридцать четвертого» за плечами бюро, кроме множества других моделей, был успешный фронтовой бомбардировщик Су-24 и один из символов советского авиапрома – истребитель Су-27, давший начало целому семейству машин.

Cу-27


Идея создания ударной версии самолета на базе Су-27 появилась еще 1980 году. За основу взяли двухместный учебно-боевой самолет Су-27УБ, так как в ударном самолете в состав экипажа помимо летчика должен был входить штурман. Но фактически решено было делать новую машину, так как модификация «двадцать седьмого» не решила бы поставленных задач. Главным конструктором будущего Су-34 был назначен Роллан Мартиросов.

В начале 1990 года был собран опытный Т-10В-1, существенно отличавшийся от Су-27. 13 апреля 1990 года он совершил первый полет. В 1993 году на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени В.П. Чкалова собирается первый предсерийный экземпляр. Тогда же самолет получил название Су-34.

Не гадкий «утенок»

Ключевым отличием машины от Су-27 стала новая головная часть. Появилась кабина с расположением членов экипажа плечом к плечу. Благодаря такой схеме улучшилось взаимодействие командира и штурмана. Кроме того, в кабине можно встать в полный рост, чтобы, например, размяться после долгого сидения, ведь бомбардировщик может находиться в небе часами, особенно с учетом дозаправки. Необычен и вход в кабину – через дверь в задней гермостенке кабины по встроенному трапу.

Кабина выполнена в виде титановой бронекапсулы, бронированы и другие важные элементы машины, что более характерно для штурмовых самолетов. Схема с передним горизонтальным оперением улучшила маневренность и обеспечила более устойчивый полет на любых скоростях. В расширенной носовой части появилась возможность установить более мощный радиолокатор. Кстати, именно за узнаваемый плоский и широкий нос Су-34 получил прозвище «утенок».

Су-34


По сравнению с Су-27 «тридцать четвертый» существенно прибавил в весе, что повлекло за собой изменение конструкции планера, а также появление новых шасси. Максимальная взлетная масса с 30 т у Су-27 выросла до 45 т, а боевая нагрузка составила до 8,5 т. Максимальная скорость – 1,45 маха. Дальность полета с собственным запасом топлива – около 4000 км. Практический потолок – до 15 000 м.

Силовая установка Су-34 включает два турбореактивных двигателя АЛ-31Ф. Разработанный для Су-27, этот двухконтурный двигатель до сих пор считается одним из лучших в мире для фронтовой авиации. Производством АЛ-31Ф занимается ОДК-УМПО − уфимское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха.

Высокий потенциал и многофункциональность

Работы по доводке Су-34 пришлись на непростые 1990-е годы и во многом держались на энтузиазме сотрудников ОКБ Сухого и вере в будущее машины. Тем не менее все необходимые испытания, пусть и с задержками, новый самолет прошел. В 1995 и 1997 годах Су-34 демонстрировался на международном авиасалоне в Ле Бурже. В 1999 году на самолете установили восемь мировых рекордов.

В 2000-е годы Су-34 становится одной из приоритетных машин для обновления военной авиации. Серийное производство началось в Новосибирске в 2005 году.

Су-34 создан для поддержки наземных войск, поражения наземных, надводных и воздушных целей и нанесения бомбово-штурмовых ударов в оперативной и тактической глубине обороны в любое время суток, при любых метеоусловиях. Для этого у него есть самое разнообразное вооружение: от пушки ГШ-301 и свободно падающих авиабомб до корректируемых авиабомб и высокоточных самонаводящихся ракет «воздух-поверхность» и «воздух-воздух».

Су-34. Фото: Минобороны РФ


Эта машина может защитить себя от средств ПВО вероятного противника. Комплекс «Хибины» на борту Су-34 обеспечивает радиопеленгацию сигнала РЛС противника и затрудняет обнаружение самолета. «Хибины» превращают истребитель в полноценный самолет РЭБ, который может защитить не только себя, но и целую авиагруппу.

Су-34 продолжает обновляться и совершенствоваться. Самолет изначально создавался по открытой схеме, что дает возможность без больших затрат менять отдельные системы, добавлять новое оборудование и новое оружие. Сегодня в войска уже поставляется модифицированная версия самолета. Высокий потенциал и многофункциональность Су-34 обеспечили ему востребованность на долгие годы.

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