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ТАСС

Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия выступают против поставок оружия Киеву

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Источник изображения: AP Photo/ Petros Karadjias

Правительства двух стран считают необходимым добиваться урегулирования конфликта на Украине мирным путем

БУДАПЕШТ, 7 ноября. /ТАСС/. Правительство Венгрии и новое правительство Словакии считают необходимым добиваться урегулирования конфликта на Украине мирным путем и не поддерживают поставки вооружений украинской армии. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции в Братиславе после встречи со словацким премьер-министром Робертом Фицо, который занял свой пост 25 октября в результате победы его партии на парламентских выборах.

Глава венгерского МИД отметил, что теперь правительства двух стран занимают одинаковые позиции по наиболее важным вопросам, касающимся Евросоюза. "Мы желаем мира [на Украине], не видим решения [украинского конфликта] в поставках вооружений и хотим остановить волны нелегальной миграции", - сказал Сийярто, уточнив, что Будапешт и Братислава возражают против предложенной Брюсселем новой миграционной стратегии ЕС.

Он назвал важным связующим звеном между Венгрией и Словакией тот факт, что они подходят к вопросу энергоснабжения, руководствуясь здравым смыслом, а не идеологическими установками. "Обе страны используют ядерную энергию и не хотят от нее отказываться. Мы не приемлем двойных стандартов и дискриминации в отношении ядерной энергетики, поскольку она является важной основой энергоснабжения и безопасности обеих стран", - заявил министр, выступление которого транслировалось на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Кроме того, оба правительства считают необходимым беречь и сохранять национальное культурное наследие и фундаментальные ценности, и мы хотели бы, чтобы дебаты о будущем Европейского союза основывались на здравом смысле", - добавил Сийярто. Он сообщил, что в ближайшее время начнется подготовка к визиту словацкого премьера в Будапешт. 

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