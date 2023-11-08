Главы министерств США попросили Конгресс одобрить выделение $11,8 млрд Украине

Соответствующее письмо подписали министр финансов Джанет Йеллен, министр обороны Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен и глава Агентства по международному развитию Саманта Пауэр

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Главы Госдепартамента, Пентагона, Министерства финансов и Агентства международного развития США (USAID) направили письмо американскому Конгрессу с просьбой одобрить выделение Украине пакета помощи на сумму $11,8 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Минфина США.

"Сегодня министр финансов Джанет Йеллен, министр обороны Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен и глава USAID Саманта Пауэр направили письмо в Конгресс с призывом одобрить запрос администрации [президента США Джо] Байдена на выделение $11,8 млрд в качестве прямой бюджетной поддержки Украины", - указано в заявлении. Помощь предлагается выделить в рамках "дополнительного президентского пакета по национальной безопасности, включающего военную, оборонную, экономическую и гуманитарную помощь, направленную на поддержание интересов национальной безопасности США в эпоху глобальных вызовов".

Утверждается, что прямая финансовая поддержка Украины "неразрывно связано с ее успехами на поле боя", а также "позволяет обеспечить функционирование правительства и экономики".

Администрация США направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября новом финансовом году прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса США публично высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву дальнейшей финансовой помощи.

По данным Пентагона, Вашингтон с начала российской спецоперации направил на военную поддержку Киева $44,2 млрд.