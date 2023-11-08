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ТАСС

NYT: Байден обеспокоен, что ракеты ATACMS не помогут Киеву

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: AP Photo/ Susan Walsh

Газета подчеркнула, что глава Белого дома вынужден "сдерживать усталость и недовольство ходом боевых действий на Украине, появившиеся из-за ощущения того, что миллиарды долларов американской помощи были потрачены напрасно"

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден обеспокоен тем, что ракеты дальнего действия ATACMS не помогут Киеву изменить баланс сил на поле боя. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times.

По словам помощников президента, США предоставили Украине "все системы вооружений, которые он [президент Украины Владимир Зеленский] просил, в том числе ATACMS". При этом у Байдена существуют опасения, что эти ракеты "не будут иметь такого большого значения" для Вооруженных сил Украины, учитывая, что "русские размещают свою авиацию вне пределов досягаемости этого оружия".

Как уточняет издание, Байден долгое время был против передачи Киеву ATACMS, так как боялся, что украинцы "могут пересечь красную линию", что приведет к ядерной войне.

The New York Times подчеркивает, что сейчас глава Белого дома вынужден "сдерживать усталость и недовольство ходом боевых действий на Украине, появившиеся из-за ощущения того, что миллиарды долларов американской помощи были потрачены напрасно".

Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что поставки США ракет ATACMS Украине наносят вред и создают дополнительную угрозу, но Россия сможет отражать такие атаки. В целом он назвал поставки ATACMS очередной ошибкой со стороны США.

Тактический ракетный комплекс ATACMS (Army Tactical Missile System) разработан и производится американской оборонной корпорацией Lockheed Martin. Он ведет огонь семейством баллистических ракет класса "поверхность - поверхность" с максимальной дальностью пуска 300 км. Боевая часть ATACMS весит 226 кг. Боеприпас, уложенный в транспортно-пусковой контейнер, может применяться с гусеничной пусковой установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) M270 MLRS и колесной установки РСЗО M142 HIMARS. 

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