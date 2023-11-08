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ТАСС

Шойгу обсудил с коллегой из Буркина-Фасо военное сотрудничество

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Кассум Кулибали и Сергей Шойгу
Кассум Кулибали и Сергей Шойгу.
Источник изображения: tvzvezda.ru

Как отметили в российском военном ведомстве, стороны договорились наращивать связи в области обороны

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил с государственным министром, министром обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассумом Кулибали военное сотрудничество. Как отметили в российском военном ведомстве, стороны договорились наращивать связи в области обороны.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо бригадным генералом Кассумом Кулибали. В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества. Руководители военных ведомств договорились об укреплении и наращивании российско-буркинийских связей в области обороны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Шойгу в ходе встречи указал на то, что отношения стран построены на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга "и в последние годы они приобрели позитивную динамику". Глава российского военного ведомства также поздравил коллегу с присвоением очередного воинского звания бригадного генерала. "Пусть это будет не последним званием в вашей военной биографии", - сказал глава МО РФ своему собеседнику. 


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Страны
Буркина-Фасо
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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