Страны НАТО осудили выход России из ДОВСЕ

НАТО: выход России из ДОВСЕ подрывает евроатлантическую безопасность

МОСКВА, 7 ноября/ Радио Sputnik. Страны НАТО осудили решение России выйти из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), поскольку это подрывает безопасность в мире, говорится в заявлении альянса.

"Страны НАТО осуждают решение России выйти из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) <...> Выход России является последним в ряде действий, которые систематически подрывают евроатлантическую безопасность", – отмечается в сообщении на сайте блока.

В Североатлантическом альянсе подчеркнули, что своими действиями Россия "демонстрирует пренебрежение к контролю над вооружениями" и подрывает международный порядок.

"Вследствие этого, государства – члены НАТО – участники договора намерены приостановить действие ДОВСЕ на такой срок, который потребуется, в соответствии со своими правами согласно международному праву. Это решение полностью поддерживают все государства – члены НАТО", – говорится в документе.

Ранее МИД России сообщал, что процедура выхода России из ДОВСЕ была полностью завершена в ночь на 7 ноября.

Радио Sputnik сообщало, что в НАТО призвали Россию пересмотреть решение о денонсации ДОВСЕ.

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