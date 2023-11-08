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ТАСС

Секретарь СНБО Украины предостерег от пораженческих настроений в командовании ВСУ

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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в связи с этим заявил, что Алексей Данилов "публично напал" на главкома ВСУ Валерия Залужного

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предостерег от пораженческих настроений среди командования украинскими войсками и во властных структурах страны. Некоторые восприняли это как публичную полемику с главкомом ВСУ Валерием Залужным.

"Людям, которые не верят в победу, не место во власти и в командовании", - написал Данилов в своей колонке для издания "Украинская правда".

Он не стал конкретизировать, кого именно имеет в виду, однако некоторые на Украине связали это высказывание с выходом резонансной статьи Залужного в британском журнале The Economist. В частности, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) написал в своем Telegram-канале, что Данилов "публично напал на Залужного".

Некоторые украинские аналитики полагают, что Залужный мог бы стать конкурентом действующего президента Украины Владимира Зеленского на президентских выборах. В свое время это породило слухи о его конфликте с главой государства и возможной замене на посту главкома ВСУ, после чего Залужный некоторое время не делал громких заявлений в СМИ. Однако на прошлой неделе он опубликовал статью в британском журнале The Economist, в которой заявил о тупике в украинском конфликте. В администрации Зеленского выразили недовольство в связи с выходом этого текста, а сам президент заявил, что не согласен с мнением главкома. Как заявил экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос, этот шаг мог быть вынужденным для Залужного и говорит о разногласиях с политическим руководством.

Также серьезный резонанс на Украине вызвала статья в американском журнале Time, автор которой со ссылкой на неких "людей из окружения украинского лидера" утверждал, что Зеленский чувствует себя преданным западными союзниками, а командиры украинской армии на передовой начали отказываться выполнять приказы о наступлении. Тогда советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал эти утверждения личным мнением обозревателя, который не владеет информацией. А Данилов призвал спецслужбы заняться источниками Time в окружении президента. 

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Страны
США
Украина
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