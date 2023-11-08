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Армия США захотела вооружить легкие машины ракетами

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Американцы представили тихую версию бронемашины JLTV
Американцы представили тихую версию бронемашины JLTV.
Источник изображения: Oshkosh Defense

Армия США захотела вооружить легкие машины Infantry Squad Vehicle (ISV) и Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) ракетами с дальностью не менее 25 километров. Требования к новому боеприпасу обнародовали в соответствующем запросе на информацию от военной промышленности, пишет Breaking Defense.

В документе отметили, что военным нужно доступное оружие, которое позволит «восполнить существующий пробел». Высокоточной ракетой Mobile-Long Range Precision Strike Missile (M-LRPSM) планируют вооружить боевые группы пехотных бригад. Новый боеприпас должен обладать способностью поражать бронетехнику и укрепления на расстоянии не менее 25 километров.

Также военные хотят, чтобы полет ракеты можно было корректировать, перенацеливая ее после пуска, и прерывать. Отмечается, что пусковая установка перспективной системы должна нести не менее четырех ракет. Представители промышленности могут предоставить военным информацию о своих системах до 17 ноября.

«Хотя служба не раскрывает подробности о конкретном оружии или компаниях, рассматриваемых для этой работы, одним из главных кандидатов может быть ракетная система Spike Non-Line-Of-Sight (NLOS), которая может быть запущена из пусковой установки с четырьмя контейнерами и предназначена для поражения бронированных целей на расстоянии до 32 километров», — пишет издание.

Автор подчеркнул, что армия уже использует Spike NLOS в качестве временного боеприпаса большой дальности для вооружения ударных вертолетов AH-64 Apache.

В октябре стало известно, что Корпус морской пехоты США испытал новую систему противовоздушной обороны MADIS Mk 1. Комплекс на шасси бронеавтомобиля получил ракеты класса «земля-воздух», автоматическую пушку и пулемет.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AH-64
JLTV
Spike NLOS
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