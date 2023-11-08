Генерал Куят: Россия разгромила ВСУ и создала резервы для наступления

Россия в ходе летней оборонительной кампании нанесла ВСУ серьезный ущерб, заявил в интервью YouTube-каналу HKCM экс-начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят. По его словам, за это время России удалось накопить резервы для организации наступления.

В действительности ситуацию можно описать следующим образом. Потери ВСУ непомерны, особенно во время наступления.

Российские вооруженные силы, напротив, использовали оборонительную тактику и перешли к стратегической обороне. Их цель — не удержать любой ценой территории, а уничтожить украинские вооруженные силы. Это основное правило Клаузевица (Карл фон Клаузевиц — прусский военачальник, военный теоретик. — Прим. ИноСМИ): обезоружь врага — и тогда все остальное случится практически само по себе. Именно этого российские вооруженные силы и достигли. Уже несколько дней русские говорят даже об активной обороне.

Это значит, что они готовят наступление. Так сказать, контрнаступление против наступления украинских вооруженных сил. И поэтому мы видим на севере, примерно на участке фронта возле Лимана и Купянска, что русские уже предпринимают некоторые попытки, и предпринимают их успешно. Нам необходимо наблюдать, как они будут развиваться дальше. Я полагаю, что в какой-то момент русские действительно начнут мощное наступление, так как они сосредоточили огромные силы в тылах.

Говорят о 350 000 солдат. Они сформировали новое армейское соединение, 25-ю общевойсковую армию. Они концентрируют таким образом значительные силы — и это может означать, что они готовятся к прорыву. Я не могу назвать время. Я не спекулирую на эту тему принципиально. Но все указывает на это. Возникает вопрос: какую цель преследуют русские?

Вполне возможно, и я действительно это предполагаю, что они попытаются закрепиться на занятых позициях и выйти на бывшие административные границы Донецкой и Луганской областей. Но также важны два других региона, которые Путин объявил российской государственной территорией, а именно Запорожье и Херсонскую область (Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в 2022 году. – Прим. ИноСМИ). Я предполагаю, что они попытаются вернуть Одессу, потому что Россия ее видит исторически важным российским городом. Это также будет означать, что они попытаются дойти до Приднестровья. Это, так сказать, минимальный вариант.