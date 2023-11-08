Войти
Известия.ru

Военный эксперт указал на страх США перед российской ракетой «Булава»

186
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Северного флота

Военный эксперт Кошкин: ракета «Булава» наводит панику на США и их союзников

США считают угрозой российскую баллистическую ракету «Булава». Об этом 7 ноября «Известиям» заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.


Ранее в этот день Миноброны РФ сообщило, что новый атомный подводный крейсер «Император Александр III» успешно выполнил испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из Белого моря.

«Булава» — это, на мой взгляд, весьма удачный проект, который, конечно, может быть, и не сразу получался, много пришлось работать, но сегодня это ракета находится на вооружении подводных лодок проекта «Борей» и вполне реально, что это идет перевооружение лодок проекта «Акула». Сама по себе ракета твердотопливная, баллистическая, комплекс называется Д-30. <…> Это весьма важный актив ядерной триады, которого серьезно опасаются прежде всего Соединенные Штаты Америки», — сказал Кошкин.

Эксперт отметил, что данная ракета является для США неким сдерживающим фактором.

«США всегда считали, что они находятся слишком далеко, все межконтинентальные баллистические ракеты шахтного базирования они успеют сбить, а вот когда рядом всплывет такая подводная лодка, и на ней будет находиться весьма эффективные с точки зрения разрушения ядерные ракеты «Булава», это, конечно же, вызывает панику у тех, кто хотел бы обвинить нас в чем-то. Так что это серьезный сдерживающий фактор для США и их союзников, когда они пытаются нас обвинить во всех грехах и к тому же еще сказать, что мы агрессоры», — сказал он.

В конце октября под руководством президента России Владимира Путина состоялась тренировка стратегических сил сдерживания, в рамках которой с космодрома Плесецк была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Булава-30
РС-24 Ярс
Персоны
Путин Владимир
Проекты
941 Акула
955 Борей
Плесецк
Ядерный щит
Похожие новости
04.11.2020
Золотая Звезда Соломонова, или Как заставили полететь "Булаву"
17.02.2020
Поезд стратегического назначения
28.11.2019
Зачем американцам показали гиперзвуковой "Авангард"
27.07.2016
Ядерные фобии Вашингтона (Зеркало Недели, Украина)
20.10.2010
После радости могут быть неприятности
28.01.2010
"Ракетные планы" России: амбиции и реалии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.11 04:04
  • 4
ВСУ и западная авиация
  • 08.11 01:56
  • 56606
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.11 22:48
  • 238
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 07.11 14:59
  • 1
Крикалев исключает появление искусственной гравитации на новой орбитальной станции
  • 07.11 14:08
  • 71
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 06.11 19:48
  • 10
Танки и их роль в современной войне
  • 06.11 18:02
  • 0
Танки в современной войне (продолжение).
  • 06.11 08:45
  • 1
МИД РФ: Закрытие Балтийского моря для России означает его закрытие для всех
  • 06.11 02:55
  • 2
БЕЛОМОРКАНАЛ и якорь с УПМК
  • 06.11 02:22
  • 2
Российские военные в зоне СВО получат на вооружение гусеничные вездеходы «Пластун- СН» для эвакуации раненых
  • 06.11 02:14
  • 1
Почему британские гаубицы AS-90 не станут легкой добычей для российской арты
  • 06.11 01:35
  • 48
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 05.11 15:22
  • 1223
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 05.11 09:59
  • 1
Leopard 2А6 ВСУ сожгли снарядом, не предназначенным для уничтожения танков
  • 05.11 07:26
  • 2
Сырые спальники, лисьи норы и грязь: российские военные рассказали о проблемах быта на передовой