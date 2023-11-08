Войти
Lenta.ru

В США заявили о неожиданном маневре российского «Ресурса-П» №3

180
0
0
Макет спутника "Ресурс-П"
Макет спутника "Ресурс-П".
Источник изображения: © Vitaly V. Kuzmin/Wikimedia Commons

В 2022 году российские спутники «Ресурс-П» №3 и «Космос-2562» провели потенциально опасные маневры, заявили в компании LeoLabs. Об этом сообщает американское издание SpaceNews.

В публикации утверждается, что маневры российских космических аппаратов (КА) дают представление о потенциальных опасностях, с которыми могут столкнуться спутники США. В частности, в ноябре прошлого года КА дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Ресурс-П» №3, несколько лет, по заявлениям американской стороны, находившийся в бездействии, совершил крупный маневр, приблизившись к «Космосу-2562».

Изучив полученные данные, в LeoLabs пришли к выводу, что КА, считающиеся неактивными, не всегда корректно характеризовать как неработоспособные. По данным компании, в октябре текущего года «Ресурс-П» №3 совершил маневр по уходу с орбиты и в настоящее время, скорее всего, не существует. «Космос-2562» находится на орбите до сих пор, но, вероятно, тоже скоро сойдет с нее.

Издание напоминает, что у запущенного в марте 2016 года КА «Ресурс-П» №3 не развернулась одна из солнечных панелей.

В январе 2019 года генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил, что спутники «Ресурса-П» №2 и №3 не работают из-за отказа электроники.

В мае 2017 года «Интерфакс» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщил о проблемах с питанием «Ресурса-П» №3, в результате которых КА перестал передавать информацию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Похожие новости
18.10.2013
Китайский телеканал сделал сюжет о МБР РС-26 «Рубеж» - Видео
03.06.2013
Комиссия расширяет полномочия
10.01.2013
Министерство обороны России: новости-2012
28.05.2009
Огонь из всех батарей
03.12.2008
ЦАГИ проведет в декабре переговоры с Boeing
11.12.2007
НПО «Сатурн» начало летные испытания двигателя для Superjet 100
30.11.2006
Учебный центр по подготовке пилотов вертолетов Ми-17, оборудованный уникальным российским тренажером, открыт в Мексике
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.11 04:04
  • 4
ВСУ и западная авиация
  • 08.11 01:56
  • 56606
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.11 22:48
  • 238
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 07.11 14:59
  • 1
Крикалев исключает появление искусственной гравитации на новой орбитальной станции
  • 07.11 14:08
  • 71
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 06.11 19:48
  • 10
Танки и их роль в современной войне
  • 06.11 18:02
  • 0
Танки в современной войне (продолжение).
  • 06.11 08:45
  • 1
МИД РФ: Закрытие Балтийского моря для России означает его закрытие для всех
  • 06.11 02:55
  • 2
БЕЛОМОРКАНАЛ и якорь с УПМК
  • 06.11 02:22
  • 2
Российские военные в зоне СВО получат на вооружение гусеничные вездеходы «Пластун- СН» для эвакуации раненых
  • 06.11 02:14
  • 1
Почему британские гаубицы AS-90 не станут легкой добычей для российской арты
  • 06.11 01:35
  • 48
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 05.11 15:22
  • 1223
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 05.11 09:59
  • 1
Leopard 2А6 ВСУ сожгли снарядом, не предназначенным для уничтожения танков
  • 05.11 07:26
  • 2
Сырые спальники, лисьи норы и грязь: российские военные рассказали о проблемах быта на передовой