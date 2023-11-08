В США заявили о неожиданном маневре российского «Ресурса-П» №3

В 2022 году российские спутники «Ресурс-П» №3 и «Космос-2562» провели потенциально опасные маневры, заявили в компании LeoLabs. Об этом сообщает американское издание SpaceNews.

В публикации утверждается, что маневры российских космических аппаратов (КА) дают представление о потенциальных опасностях, с которыми могут столкнуться спутники США. В частности, в ноябре прошлого года КА дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Ресурс-П» №3, несколько лет, по заявлениям американской стороны, находившийся в бездействии, совершил крупный маневр, приблизившись к «Космосу-2562».

Изучив полученные данные, в LeoLabs пришли к выводу, что КА, считающиеся неактивными, не всегда корректно характеризовать как неработоспособные. По данным компании, в октябре текущего года «Ресурс-П» №3 совершил маневр по уходу с орбиты и в настоящее время, скорее всего, не существует. «Космос-2562» находится на орбите до сих пор, но, вероятно, тоже скоро сойдет с нее.

Издание напоминает, что у запущенного в марте 2016 года КА «Ресурс-П» №3 не развернулась одна из солнечных панелей.

В январе 2019 года генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил, что спутники «Ресурса-П» №2 и №3 не работают из-за отказа электроники.

В мае 2017 года «Интерфакс» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщил о проблемах с питанием «Ресурса-П» №3, в результате которых КА перестал передавать информацию.