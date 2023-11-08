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ЦАМТО

В Минобороны Италии призвали НАТО не ставить нереалистичные цели по военным расходам

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Министр обороны Италии Гуидо Крозетто
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто.
Источник изображения: EPA-EFE/ OLIVIER HOSLET

ЦАМТО, 7 ноября. Италия "очень далека" от принятых в НАТО планов довести военные расходы до 2% ВВП, альянс не должен устанавливать нереалистичные цели.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны страны Гуидо Крозетто.

Выступая перед комиссиями по обороне обеих палат национального парламента, Г.Крозетто заявил, что цель по росту расходов на оборону до 2% ВВП "невозможна в 2024 году" и будет "трудна и к 2028 году".

"НАТО не должна ставить нереалистичные финансовые цели", – сказал министр.

По его словам, Италия в Европе может разъяснить, что увеличение ассигнований на оборону можно рассмотреть "как навязанную извне цель", которая не может противоречить потребностям в расходах в других секторах, таких как здравоохранение.

Ранее газета la Repubblica сообщила, что Италия увеличит расходы на оборону на 1,8 млрд. евро в следующем году, однако в целом их доля снизится до 1,26% ВВП в 2025 году с нынешних 1,38%. Издание сделало вывод, что Италия отложила увеличение расходов на оборону до уровня 2% ВВП после 2028 года.

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Страны
Италия
Проекты
NATO
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