России нужны те, кто может прогнозировать ситуацию в мире, заявил Нарышкин

Нарышкин: России нужны специалисты, способные прогнозировать ситуацию в мире

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Становление многополярного мира увеличивает потребность российского государства в молодых талантливых специалистах, способных прогнозировать развитие ситуации в разных частях планеты, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Уход в прошлое гегемонии Запада сопровождается ростом национального самосознания государств, не желающих подчиняться диктату западников, отметил Нарышкин на церемонии награждения лауреатов ежегодного всероссийского конкурса студенческих научно-исследовательских работ на премию журнала "Разведчик".

"В таких условиях возрастает потребность в специалистах, способных прогнозировать развитие ситуации в той или иной точке земного шара, в том или ином регионе или в глобальном масштабе, прогнозировать, основываясь на твердом знании истории, геополитики, международного права и международных отношений", - сказал Нарышкин.

"Широкие перспективы открываются для новых молодых поколений талантливых дипломатов, экспертов-международников, сотрудников Службы внешней разведки. Я рад, что многие молодые люди пытаются попробовать себя в этих приоритетных для Российской Федерации сферах государственного управления и знаний", - добавил он.