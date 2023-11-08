Роскосмос: сотрудничество стран в космосе станет необходимым с ростом сложности задач

Даже при работе по независимым программам ведомства разных стран должны иметь технические возможности помочь друг другу, считает исполнительный директор корпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Международное сотрудничество в космосе представляется все более целесообразным с усложнением задач, выполняемых на орбите. Об этом заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в рамках конференции по космической биологии и авиакосмической медицине "Земля - Орбита - Дальний космос".

"Чем более сложные задачи будут стоять перед нами, тем более целесообразным представляется международное сотрудничество с точки зрения распределения усилий и сложения максимально компетенций", - сказал он в ходе круглого стола "Пилотируемая космонавтика: Орбита - Дальний космос".

Крикалев добавил, что даже при работе по независимым программам космические ведомства разных стран должны иметь технические возможности помочь друг другу. "Должны иметь возможность прилететь, установить связь, состыковаться - для этого нужны общие стандарты по стыковочным узлам, и такая работа ведется уже на протяжении, на самом деле, многих лет", - сказал он.

Исполнительный директор Роскосмоса сравнил сотрудничество в космосе с правилами взаимопомощи, принятыми у моряков. "Всегда вспоминаются правила, как ведут себя моряки, особенно в условиях шторма: когда какой-то из кораблей подает сигнал бедствия, сначала ближайший корабль, который там есть, спешит на помощь, а потом уже смотрит, под каким флагом этот корабль идет", - отметил Крикалев.

XVIII Конференция по космической биологии и авиакосмической медицине "Земля - Орбита - Дальний космос" проходит в Москве с 7 по 9 ноября.