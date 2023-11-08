Bloomberg: США разместили атомную субмарину USS Florida SSGN-728 в водах Персидского залива для «сдерживания» Ирана

Источник изображения: topwar.ru

ВМС США перебросили на Ближний Восток атомную подводную лодку USS Florida SSGN-728 класса Ohio ("Огайо"), субмарина будет находиться в районе Персидского залива для сдерживания Ирана. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным американского агентства, ссылающегося на источники в Пентагоне, прибывшая в регион атомная субмарина будет находиться в водах Персидского залива для "сдерживания" Ирана. В США надеются, нахождение АПЛ с большим количеством крылатых ракет на борту рядом с Ираном, убедит Тегеран не ввязываться в конфликт. Кстати, определить, носителем каких ракет является стратегическая атомная субмарина ВМС США можно по ее номеру и аббревиатуре. Например, та же АПЛ Florida имеет номер SSGN-728, где SSGN указывает на то, что она является носителем крылатых ракет. Если присутствует аббревиатура SSBN, то субмарина несет баллистические ракеты.

Как ранее сообщалось, АПЛ USS Florida SSGN-728 является одной из четырех субмарин класса Ohio, специально переоборудованных из стратегических атомных ракетных подлодок с 24 межконтинентальными баллистическими ракетами Trident с ядерными боеголовками под носителей крылатых ракет Tomahawk. Подлодка оборудована 22 пусковыми шахтами (стаканами) на 7 ракет каждая. Всего на вооружении подводной лодки может находиться до 154 крылатых ракет, но скорее всего их не больше 98, поскольку восемь пусковых шахт обычно используются как отсеки для хранения вооружения и специального снаряжения сил специальных операций – "морских котиков" (SEAL).

Данная подлодка является стратегической и имеет два экипажа Blue и Gold, которые сменяют друг друга. Субмарина частый гость на Ближнем Востоке, в апреле 2018 года данную АПЛ в Средиземном море обнаружил фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен", входящий в состав постоянного соединения ВМФ РФ, после чего два часа непрерывно сопровождал ее, держа на прицеле.

О прибытии данной субмарины на Ближний Восток сообщило Центральное командование ВС США 5 ноября. Предполагалось, что подлодка присоединится к одной из двух авианосных групп ВМС США, находящихся в данном регионе.