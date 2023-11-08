Войти
Военное обозрение

Bloomberg: США разместили атомную субмарину USS Florida SSGN-728 в водах Персидского залива для «сдерживания» Ирана

174
0
0

Источник изображения: topwar.ru

ВМС США перебросили на Ближний Восток атомную подводную лодку USS Florida SSGN-728 класса Ohio ("Огайо"), субмарина будет находиться в районе Персидского залива для сдерживания Ирана. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным американского агентства, ссылающегося на источники в Пентагоне, прибывшая в регион атомная субмарина будет находиться в водах Персидского залива для "сдерживания" Ирана. В США надеются, нахождение АПЛ с большим количеством крылатых ракет на борту рядом с Ираном, убедит Тегеран не ввязываться в конфликт. Кстати, определить, носителем каких ракет является стратегическая атомная субмарина ВМС США можно по ее номеру и аббревиатуре. Например, та же АПЛ Florida имеет номер SSGN-728, где SSGN указывает на то, что она является носителем крылатых ракет. Если присутствует аббревиатура SSBN, то субмарина несет баллистические ракеты.

Как ранее сообщалось, АПЛ USS Florida SSGN-728 является одной из четырех субмарин класса Ohio, специально переоборудованных из стратегических атомных ракетных подлодок с 24 межконтинентальными баллистическими ракетами Trident с ядерными боеголовками под носителей крылатых ракет Tomahawk. Подлодка оборудована 22 пусковыми шахтами (стаканами) на 7 ракет каждая. Всего на вооружении подводной лодки может находиться до 154 крылатых ракет, но скорее всего их не больше 98, поскольку восемь пусковых шахт обычно используются как отсеки для хранения вооружения и специального снаряжения сил специальных операций – "морских котиков" (SEAL).

Данная подлодка является стратегической и имеет два экипажа Blue и Gold, которые сменяют друг друга. Субмарина частый гость на Ближнем Востоке, в апреле 2018 года данную АПЛ в Средиземном море обнаружил фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен", входящий в состав постоянного соединения ВМФ РФ, после чего два часа непрерывно сопровождал ее, держа на прицеле.

О прибытии данной субмарины на Ближний Восток сообщило Центральное командование ВС США 5 ноября. Предполагалось, что подлодка присоединится к одной из двух авианосных групп ВМС США, находящихся в данном регионе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Проекты
1135 Буревестник
Ohio
Trident
ЧФ
Ядерный щит
Похожие новости
07.04.2023
Ракетный ренессанс Соединенных Штатов
16.02.2022
От Loon до «Полярной звезды»
13.10.2021
«Черная дыра» в океане
05.03.2018
Ядерный манифест США
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
06.03.2013
Неядерная дубина Пентагона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.11 04:04
  • 4
ВСУ и западная авиация
  • 08.11 01:56
  • 56606
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.11 22:48
  • 238
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 07.11 14:59
  • 1
Крикалев исключает появление искусственной гравитации на новой орбитальной станции
  • 07.11 14:08
  • 71
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 06.11 19:48
  • 10
Танки и их роль в современной войне
  • 06.11 18:02
  • 0
Танки в современной войне (продолжение).
  • 06.11 08:45
  • 1
МИД РФ: Закрытие Балтийского моря для России означает его закрытие для всех
  • 06.11 02:55
  • 2
БЕЛОМОРКАНАЛ и якорь с УПМК
  • 06.11 02:22
  • 2
Российские военные в зоне СВО получат на вооружение гусеничные вездеходы «Пластун- СН» для эвакуации раненых
  • 06.11 02:14
  • 1
Почему британские гаубицы AS-90 не станут легкой добычей для российской арты
  • 06.11 01:35
  • 48
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 05.11 15:22
  • 1223
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 05.11 09:59
  • 1
Leopard 2А6 ВСУ сожгли снарядом, не предназначенным для уничтожения танков
  • 05.11 07:26
  • 2
Сырые спальники, лисьи норы и грязь: российские военные рассказали о проблемах быта на передовой