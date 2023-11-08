Мишустин: важно ускорить создание российской низкоорбитальной спутниковой группировки

Премьер-министр РФ назвал очень важным развитие спутниковой связи, которая незаменима в труднодоступных районах

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Создание отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки важно ускорить, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию отрасли связи.

Глава кабмина назвал очень важным развитие спутниковой связи, которая незаменима в труднодоступных районах. Ее рынок в прошлом году вырос на 5% - до 150 тыс. малых станций, добавил он.

Мишустин напомнил, что в конце октября президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам космической отрасли и поставил задачу существенно расширить для граждан, бизнеса, органов власти всех уровней доступность ключевых космических сервисов, необходимых для развития территорий и инфраструктуры.

"Их внедрение поможет стимулированию таких перспективных индустрий, как робототехника, экономика данных и беспилотный транспорт. Конечно, очень важно ускорить создание отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки и обновить существующие спутники связи и вещания на геостационарной орбите", - указал Мишустин.

В целом, обратил внимание председатель правительства, все вопросы, обсужденные на стратсессии, должны найти отражение в стратегии развития отрасли связи. Кроме того, подчеркнул премьер, глава государства поручил утвердить нацпроект по формированию экономики данных, включающий развитие систем связи нового поколения. "Мы, конечно, должны это учесть", - заключил Мишустин.