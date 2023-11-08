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ТАСС

Мишустин: важно ускорить создание российской низкоорбитальной спутниковой группировки

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Спутник «Гонец-М»
Спутник «Гонец-М» на площадке ОАО «ИСС» им. академика М.Ф. Решетнева».
Источник изображения: http://gonets.ru/Page245.html

Премьер-министр РФ назвал очень важным развитие спутниковой связи, которая незаменима в труднодоступных районах

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Создание отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки важно ускорить, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию отрасли связи.

Глава кабмина назвал очень важным развитие спутниковой связи, которая незаменима в труднодоступных районах. Ее рынок в прошлом году вырос на 5% - до 150 тыс. малых станций, добавил он.

Мишустин напомнил, что в конце октября президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам космической отрасли и поставил задачу существенно расширить для граждан, бизнеса, органов власти всех уровней доступность ключевых космических сервисов, необходимых для развития территорий и инфраструктуры.

"Их внедрение поможет стимулированию таких перспективных индустрий, как робототехника, экономика данных и беспилотный транспорт. Конечно, очень важно ускорить создание отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки и обновить существующие спутники связи и вещания на геостационарной орбите", - указал Мишустин.

В целом, обратил внимание председатель правительства, все вопросы, обсужденные на стратсессии, должны найти отражение в стратегии развития отрасли связи. Кроме того, подчеркнул премьер, глава государства поручил утвердить нацпроект по формированию экономики данных, включающий развитие систем связи нового поколения. "Мы, конечно, должны это учесть", - заключил Мишустин. 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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