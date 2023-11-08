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РИА Новости

Шойгу: Россия отвергает диктат и политическое давление со стороны Запада

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Глава МО РФ Шойгу: Россия и Никарагуа будут противодействовать угрозам Запада

МОСКВА, 7 ноября/ Радио Sputnik. Россия совместно с Никарагуа и другими союзниками будет противодействовать угрозам Запада, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы отвергаем диктат и политическое давление, которые распространяются в мире в результате перехода западных государств во главе с Соединенными Штатами от дипломатии к шантажу и угрозам. С Никарагуа и другими единомышленниками будем этому противодействовать, обращать внимание на недопустимость подобного поведения", – цитирует министра РИА Новости.

В ходе переговоров с главнокомандующим армией Никарагуа Хулио Авилесом Кастильо в Москве российский министр предложил обсудить существующие и перспективные проекты взаимодействия в военной и военно-технической областях.

"Высоко ценим двустороннее взаимодействие на международной арене. Наши страны придерживаются единых позиций по ключевым вопросам глобальной и региональной безопасности… Республика Никарагуа со времен Сандинистского фронта национального освобождения является одним из основных стратегических партнеров России в Латинской Америке ", – подчеркнул Шойгу.

Радио Sputnik сообщало, что Шойгу рассказал об опасности для России со стороны Запада.

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    • В новости упоминаются
    Страны
    Никарагуа
    Россия
    Компании
    Минoбороны РФ
    Персоны
    Шойгу Сергей
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