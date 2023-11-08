Зеленский: на Украине на боевое дежурство встали дополнительные комплексы NASAMS

При этом украинский лидер не уточнил количество комплексов, вставших на боевое дежурство, и страны, передавшие NASAMS
МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Дополнительные зенитные ракетные комплексы малой и средней дальности NASAMS встали на боевое дежурство на Украине, заявил президент страны Владимир Зеленский.
"На боевое дежурство встали дополнительные системы NASAMS от партнеров", - написал он в Telegram-канале.
При этом Зеленский не уточнил количество комплексов, вставших на боевое дежурство, и страны, передавшие NASAMS.
В июле в США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на $1,3 млрд, а также о планах предоставить четыре комплекса NASAMS, боеприпасы и средства для разминирования.